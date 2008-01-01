Bebeklerle ilgili sorularınızı uzmanlar sizin için yanıtladı...

10 aylık bir kızım var. Ona avokado, mango, ananas, Hindistan cevizi gibi tropik meyveleri de yedirebilir miyim? Bu meyveleri bebeklerin ne şekilde ve ne miktarda tüketmesini önerirsiniz?

Bir yaş altındaki bebeklerde ek gıda verirken alerjik olduğu bilinenlere karşı çok dikkatli olunmalı. Özellikle annelerin çok tercih ettiği ve bebeklerin de severek yediği bazı tropik meyveler ciddi alerji yapabilir. Ayrıca alerji dışında bazı meyveler yüksek asitli içerikleri nedeniyle reflüyü tetikleyip, ciddi pişiklere yol açabilir. Avokado ve mango alerjik özellikleri yüksek meyvelerdir. Ananasın ise asit içeriği fazladır. Ancak dokuzuncu aydan sonra üç gün kuralına uyarak dikkatli bir şekilde verilebilir. Her gıda tek tek başlanıp üç günde azar azar artırarak denenmeli. Hindistan cevizinin rende veya süt olarak tüketilmesinde sakınca yoktur. Bu gibi gıdalar günde bir kez, bir kahve fincanı kadar tüketilebilir.

Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İncilay Üstündağ







19 aylık oğlum başka çocuklarla oyuncaklarını ve kişisel eşyalarını asla paylaşmak istemiyor. Bu konuda ona nasıl yaklaşmalıyım?

Bu yaş grubundaki çocuklar bireysel oynamaya meyillidir. Daha çok ebeveynlerinin ilgisini çekmek ve onlarla paylaşım yapmaktan hoşlanırlar. 0-3 yaş, ‘benmerkezcil’ dönem olduğu için çocukları paylaşım konusunda zorlamak doğru değildir. Yine de bu dönemde bazı temeller atılabilir. Ev içinde paylaşım yapılan durumlar vurgulanabilir. Evde paylaşım ile ilgili örnekler verilebilir ve bunun sonucunda paylaşmaktan alınan haz ve mutluluk gösterilebilir. Çocuklar önce başkalarının paylaşımlarına şahit olarak bu kavramla tanışırlar, daha sonra kendi hayatlarına geçirmeye çalışırlar. Ancak ne kadar şahit olsalar da paylaşmak yine de onlar için kolay olmayabilir.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Yrd. Doç. Dr. Arzu Önal Sönmez







Bebek karyolalarında koruma pedi olmalı mı? Bu pedlerin bebeklerde boğulmalara sebep olabileceğini okumuştum. Bu doğru bir bilgi mi?

İkinci aydan itibaren bebekler hareket edeceğinden güvenlik amaçlı olarak koruyucu pedler kullanılabilir. Koruyucu pedleri yatak ve korkuluklara sıkıca bağladığınızdan emin olmalısınız. Ayrıca pedlerin ince, hafif ve yanmayan maddeden yapılmış olmasına dikkat edin. İki yaşından itibaren pedleri kaldırabilirsiniz.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Emre Dibek



Sorularınızı bebegimle@doganburda.com adresine gönderebilirsiniz.