Yeni bir bebekle birlikte evin içinde birçok değişiklik gerekir. Bu tatlı telaşı atlatmanın en kolay yolu ise Hepsiburada.com ve Hepsiburada uygulamasından geçmekte.

Bebek ürünleri konusunda binlerce seçenek sunan Hepsiburada’da bebek beşiğinden bebek bezine, emzikten biberona kadar en uygun fiyatlı seçeneği bulabilirsiniz.



Bebek beşiği seçmek uzmanlık ister

Hepsiburada uygulamasında sunulan yüzlerce bebek beşiği sizlere en pratik alışveriş imkanını sunuyor. Bebeğinizin rahat ve güvende uyuması için ideal bir bebek beşiğine ihtiyacınız var. Beşik seçiminde bebeğiniz kadar evinizi de düşünmek zorundasınız. Bunda ölçülerden renge kadar birçok faktör var.



Öncelikle bebek beşiği seçerken ne tarz bir beşiğe ihtiyacınız olduğunu bilmeniz lazım. Uzun süreli bir kullanım istiyorsanız büyüyebilen beşik kullanmanız lazım. Bu beşik türü bebeğiniz büyüdükçe ona ihtiyacı olan alanı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece ekstra masraf yapmadan bebeğinizle birlikte beşiği de büyütebilirsiniz.



Bebek beşiğinin evinizde nasıl durduğu da önemli. Örneğin bebeğiniz erkekse araba şeklinde dizayn edilmiş bir beşik odanıza ayrı bir tarz katacaktır.



Bebek beşiğinde bir diğer faktör de kullanılan materyallerin kalitesi. Beşikler arasındaki fiyat farkı genelde kullanılan malzemenin kalitesi ile ilgili oluyor. Bebeklerinizin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek malzemelerin beşikte kullanılmamış olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Hepsiburada.com’da hem hesaplı beşik tercihi yaparsınız hem de bebeğinizin sağlığına zarar vermeyen ürünleri incelersiniz.



Bebeğiniz 12 aylık olana kadar beşik kullanabilirsiniz. Bebeğiniz 1 yaşına kadar beşikte konforlu ve sağlıklı uyur.



Bebek arabası nasıl seçilmeli?

Yeni bir bebeğiniz varsa size en lazım olacak araçlardan biri de bebek arabası olacak. Bebek arabası, bebeğinizin konforu kadar sizin rahatınız için de oldukça önemli. Bu yüzden seçiminizi yaparken katlanıyor ve fonksiyonel olması dışında hafif olmasını da tercih etmelisiniz. Çünkü bazı durumlarda bebek arabasını taşırken sizi yormaması lazım. Özellikle anneler için bebek arabasının hafif olması bir avantaj.



Bebek arabası, fonksiyonel olmalı. Bebeğinizi ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak yerlere ve gözlere sahip olmalı. Ayrıca güvenlik konusu da en çok dikkat edilmesi gereken hususların başında geliyor. İyi bir kemer sistemi ile bebeğinizin güvenliğini sağlamalısınız. Fren tertibatı de bebek arabası için önemli detaylar arasında.



Hepsiburada.com ve Hepsiburada mobil uygulamasında yüzlerce çeşit bebek arabası bulmanız mümkün.



Araba merakına ilk adım

Akülü araba özellikle araba merakı olan çocuklar için vazgeçilmez bir tutku. Ünlü otomobil markaları modellerinin benzeri akülü araba üreterek küçük yaştaki çocukları kendi markalarını sevmesini sağlıyor. Hobi oyuncağı olarak nitelendirilen akülü arabalar çocuğa küçük yaşta sürücü becerisi kazandırmayı sağlıyor.



Pedallı akülü arabalarda çocuğunuz araca kendi hakim olurken, uzaktan kumandalı akülü arabaya ebeveynleri gerektiğinde müdahale ederek ufak tefek kazaların olması engelliyor.



Erkek ve kız çocuklarının zevkine göre renk ve araç kombinasyonları bulunuyor. F1 aracından polis otomobiline, SUV tarzından spor otomobillere kadar birçok seçenek kumandalı araba olarak sunuluyor.



Akülü arabalar 2-4, 3-6, 5-7 ve 8-12 yaşlarındaki çocuklar için satılıyor. Araçların taşıma kapasitesi 20 -70 kg arası değişiyor. Bunda akülü arabanın tek ya da iki kişilik olması ile ilgisi var. Ayrıca kız ve erkek çocukları için de taşıma kapasitesi değişiyor. Satış rakamlarına göre en çok 30 – 35 kg arası satıldığı görülüyor.



Akülü arabalar bir adaptör aracılığı ile 6 veya 12V elektrik ile şarj ediliyor. 8-10 saat arasında araç tam olarak şarj edilmiş oluyor.



Akülü arabalarda en çok aranan özellik geri vitesinin olması. Ayrıca LED farlarda bir tercih nedeni olarak karşımıza çıkıyor.



Hepsiburada.com ve Hepsiburada mobil uygulamasında yüzlerce farklı akülü araba bulma şansınız var.