Uyku eğitiminde nelere dikkat edilmeli?

Uyku, sağlıklı ve mutlu olması için çok kıymetli olmakla beraber, gündüz ve gece uykuları, annenin kendine vakit ayırıp, iyi hissedeceği aktiviteler yapabilmesi anlamında da çok önemlidir. Uyku eğitiminin ilk iki günü zor geçebilir. Eğer anne kararlı ve sakin ise bebeğinizin çok çabuk kurallara uyum sağlayıp adapte olduğunu görecek hatta şaşıracaksınız.

Hem gündüz hem gece desteksiz ve kesintisiz uyuyan bebeğiniz ile iletişiminiz ve birlikte geçirdiğiniz vakit daha keyifli ve nitelikli olacaktır. Yorulduğumuz bir günün sonunda bebeğinizi uyutup kendinize vakit ayırmak zorundasınız bunu sakın unutmayın. Bebeğinizin her şeyden önce mutlu ve huzurlu bir anneye ihtiyacı var. Bütün evin enerjisinin anneden geçtiğini ve anne mutlu ve huzurlu ise bunun bebeğine yansıdığını, hatta eşinizle olan ilişkinize bile yansıdığını unutmayalım lütfen.

Uyku eğitimi için doğru zaman bebeğinizin 5 ayı doldurduğu ve bu andan sonra annenin kendisini hazır hissettiği andır. Uyku eğitimi öncelikle bebeğinizin uykularının sağlıklı ve doğru uzunlukta olması için gereklidir.

Bebeğinizin desteksiz herhangi bir yönteme bağımlı olmaksızın kendi yatağında rahatça uykuya geçebilmesi için,

Gündüz uykularını yeterli uzunluğa ulaştırabilmemiz için,

Beslenme dışındaki gece uyanmalarını azaltmak için,

Anneden başka biri baktığında da sağlıklı bir şekilde uyutulabilmesi için,

Ev dışında başka bir alanda da uyutulabilmesi için,

Dışarı çıktığınızda da pusette arabada veya gittiğiniz uzun veya kısa tatillerde de uyku sürecini sağlıklı yönetebilmek için,

Gece beslenmesini kestiğimiz dönemde uyku düzenimizin bozulmaması için

ve de bunlar kadar hatta belki daha da önemlisi annenin de yeteri kadar dinlenmesi ve kısa aralıklarla da olsa kendine vakit ayırıp iyi hissedeceği aktiviteler yapabilmesi için bebeğimize desteksiz uyumayı öğretmeliyiz.

Doğru kurallar ve uyku programı ve SEMA YÖNTEMİ uyku eğitimi ile, 3 günde desteksiz uyumayı öğrenecek, 2-3 hafta içinde de düzeniniz oturmuş olacaktır.

Uyku eksikliği;

Bebek ve çocuklarda;

Gelişim geriliği

Hiperaktivite

Depresyon

Davranış bozuklukları

Fiziksel gelişimin zayıflaması

Düşük bağışıklık seviyesi

Geç hafıza gelişimi

Obezite

Annede;

Aile içi stres

Metabolizma bozuklukları

Obezite

Negatif duygu ve düşünceler

Yorgunluk ve sinir

Lohusa depresyonu

Diyabet

Bebek ve ebeveyn arasındaki bağlanma bozukluğu sorunlarına neden olmaktadır.

UYKU EĞİTİMİNE BAŞLAMAK

Uyku eğitimi için minik minik hazırlıklar yapmaya 4. aydan itibaren başlayabiliriz örneğin; beslenme sürecine uykuya yatırma saatlerine ve maksimum uyku sürelerine dikkat etmeye bu dönemde başlayabilir yavaş yavaş hangi şekilde uyuyor ise tam dalmadan ve uyumadan hafif mayışmış veya uyku mahmuru olarak yatağına bırakma denemelerini yapabiliriz. Ancak tüm kuralları tam anlamıyla uygulayarak uyku eğitimine başlamanız için bebeğinizin 5 ayının dolmasını öneririm.

Bir çok uyku eğitmeni 4. Ayda uyku eğitimine başlanmasını desteklemektedir ancak be uzun süre evde bire bir verdiğim uyku eğitimi süreçlerinden de biliyorum ki 5. Ay bittikten sonra annenin sabır ve kararlılıkla kuralları uygulamasının daha kolay olduğunu deneyimlemiş bulunmaktayım. Lütfen uyku eğitimi öncesinde bebeğinizi takip eden ve tüm bedensel gelişimi ve sağlık problemlerini bilen doktorunuzdan da onay alınız.

Tek çocukta kuvöz geçmişi yok ise, 5 ay dolduğunda,

Erken doğup, kuvöz veya yoğun bakım geçmişi olan tek bebeklerde eğitime düzeltilmiş ayları 5.5 ay olduğunda,

İkizlerde ve üçüzlerde kuvöz geçmişi yoksa 5.5 ay dolduğunda,

Erken doğup, kuvöz veya yoğun bakım geçmişi olan ikiz ve üçüzlerde de düzeltilmiş ayının 6 aylarının dolmasını öneriyorum.

SEMA YÖNTEMİ ile UYUDU

Sema yöntemi benim yıllar içinde online eğitim yerine hemen hemen her gün birebir eğitim verdiğim dönemde çok sayıda bebek ve anneyi gözlemleyerek geliştirmiş olduğum bir yöntemdir. Bu dönemde 5 ayın öncesinde uyku eğitimine başlayan annelerin sıklıkla vazgeçtiğini fark edip uyku eğitimine başlanma zamanının 5 ayını doldurduktan sonrası olması konusunda daima ısrarcıyım.

Sema Yönteminde;

* Bebeğimizi asla odada yalnız bırakmıyoruz,

* Bebeğimiz uyumadan odadan ayrılmıyoruz,

* Uyku eğitimine alışma süreci olan ilk 4-5 gün uyuturken dokunup okşayıp sevebiliyoruz,

* Gece ağladığında koşarak yanına gidiyoruz ve yine uyumadan odadan ayrılmıyoruz...

Bu şekilde bebeğimizin hep yanında olduğumuz ve dokunabildiğimiz bir yöntem ile bebeğinizin sizinle olan ilişkisine zarar gelmeyeceği gibi iletişiminiz ve size olan güven duygusu kesinlikle zedelenmeyecek, eğitim sırasında asla çaresiz hissetmeyecektir. Sema yönteminde eğer kurallara ve uyku programındaki uyanıklık süreleri ve maksimum uyku sürelerine %100 uyarsanız 3 günün sonunda desteksiz ve bağımsız bir şekilde kendi yatağında uyumaya başladığını göreceksiniz. Tam anlamıyla düzeninizin oturması 2-3 haftayı bulacaktır.

Bu süreçte UYKU KİTİ ile online danışmanlık alabilir ya da UYUDU APP kullanarak, İçindeki detaylı yazılı bilgi videolu anlatım hatta uygulamalı videolar sayesinde rahatlıkla uyku eğitimini kendiniz de verebilirsiniz. UYUDU APP içindeki UYKUMETRE ile de uyku eğitimi için en temel konulardan biri olan uyku saatlerinin takibini kolaylaştırabilirsiniz. Sistem sizin yerinize bebeğinizin uyku saatlerini takip edip, aşağıdaki durumlarda sizi uyaracaktır. Tek yapmanız gereken, bebeğiniz uyandığında SABAH UYANDI butonunu tıklamak. Sistem sizi gün içinde bebeğinizin ayına uygun program dahilinde size uyarılar göndererek, doğru saatte yatıp, doğru zamanda uyanma konusunu çözmüş olacağız.

EĞİTİM ÖNCESİ HAZIRLIK