Uzmanlara sorduk

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Bebeklerin sorunlarını anneler dillendirdi biz de uzmanlara sorduk. Bakalım miniklerin derdi neymiş.

Yazı: Sinem Gürleyük



S: Bebeğim iki aylık oldu fakat sadece gündüzleri uyuyor ve geceleri sürekli ağlıyor. Onu gece uykusuna alıştırmak için ne yapabilirim?

C: Bebeğinizin gece uykusuna alışmasını sağlamak için gündüzleri uyuduğu odayı karartabilir ve bu şekilde bir alıştırma yapabilirsiniz. Henüz çok küçük olan bebeğiniz kısa bir süre sonra bu duruma alışacak. Eğer yine de bu süreç uzuyorsa, bebeğinizin gaz sıkıntısı ya da başka bir rahatsızlığının olup olmadığını çözmek için bir uzmana başvurabilirsiniz.

Acıbadem Etiler Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Anıl Yeşildal



