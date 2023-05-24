Yenidoğan bebek rutini oluşturmak için 7 ipucu ve faydaları

NEDEN YENİ DOĞAN BEBEK RUTİNİNE İHTİYACINIZ VAR?

Rutin, herkesin günlük planını oluşturmasına yardımcı olur ve yeni bir anne olarak size, önümüzdeki veya sonraki gün için dinlenme, gevşeme ve gençleşme zamanı verir.

Bazen uykusuz geceler ve yeni doğan bebeğinizin sürekli ilgiye ihtiyacı dengenizi bozabilir. Bununla birlikte, tutarlı bir rutinle duş almak, rahatlamak ve çok ihtiyaç duyulan "kendime zaman ayırmak" cümlesi için zamanınız olacak.

Aşağıda, size ve bebeğinize uygun bir rutin oluşturmanıza yardımcı olacak ipuçları yer alıyor...

YENİDOĞAN BEBEK RUTİNİNİN FAYDALARINDAN YARARLANMAK İÇİN 7 İPUCU