Yenidoğan bebek rutini oluşturmak için 7 ipucu ve faydaları
Bebeğinizi yeni kucağınıza aldığınız sürede birçok zorlukla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan bu zorlukları en aza indirebilmektir. Bir yenidoğan annesi olarak size en iyi gelecek şeylerden biri bebeğiniz ve kendiniz için 'rutin' oluşturmaktır. 'Peki ama nasıl?' diyorsanız işte size 7 önemli ipucu...
Yeni bir anne olarak, yeni doğan bebeğiniz için rutin oluşturmanız söylenmiş olabilir, çünkü bu onların uygun bilişsel yeteneklerini geliştirmelerine ve hayatlarını normalleştirmelerine yardımcı olur.
İyi haber şu ki, bir rutinden sadece bebek değil, yeni anne de faydalanacak. Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), ailenizde tutarlılık ve düzen için bir rutin oluşturmanızı öneriyor.
NEDEN YENİ DOĞAN BEBEK RUTİNİNE İHTİYACINIZ VAR?
Rutin, herkesin günlük planını oluşturmasına yardımcı olur ve yeni bir anne olarak size, önümüzdeki veya sonraki gün için dinlenme, gevşeme ve gençleşme zamanı verir.
Bazen uykusuz geceler ve yeni doğan bebeğinizin sürekli ilgiye ihtiyacı dengenizi bozabilir. Bununla birlikte, tutarlı bir rutinle duş almak, rahatlamak ve çok ihtiyaç duyulan "kendime zaman ayırmak" cümlesi için zamanınız olacak.
Aşağıda, size ve bebeğinize uygun bir rutin oluşturmanıza yardımcı olacak ipuçları yer alıyor...
YENİDOĞAN BEBEK RUTİNİNİN FAYDALARINDAN YARARLANMAK İÇİN 7 İPUCU
1- Zamanında uyanın
Güne erken başlamanın herkes için faydalı olduğu gibi, yeni anne adayının da zamanında uyanmasını sağlayacak bir rutin oluşturması gerekir.
Araştırmalar, güne erken başlayan insanların geç başlayanlara göre daha iyi bir ruh sağlığına sahip olduğunu gösteriyor. Böylece erken yatıp erken kalkacağınız bir rutininiz olabilir.
Sabah 7 veya 8'de uyanmak, günlük aktivitelerinize başlamanız ve yine de dinlenmek için biraz zaman ayırmanız için yeterince iyidir.