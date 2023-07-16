Bebekler kaç aylıkken emekler? Bebekler emeklerken nelere dikkat edilmeli?

Bebeklerin yürümeden önce bazı aşamalardan geçmeleri gerekir: Oturmak, emeklemek, ayağa kalkmak ve yürümek. Bebeklerin hareketleri belli bir şemada oluşur. Bebekler önce emekler, oturur ve en son yürümeyi öğretirler. Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben bebeklerin emeklemesine dair merak edilenleri anlattı.

Bebekler kaç aylıkken emekler?

Bebeklerin emeklemeleri için kollarının ve kaslarının hazır olması gerekiyor. Bu nedenle bebekler ortalama 6-10 aylık arasında emeklemeye başlıyorlar. Bebeklerin emeklemeleri sırt, bacak ile kol kaslarının geliştiğini ve dengesini sağlayabildiğini gösteren, onları özgürleştiren bir davranış.

Bebeklerin geç emeklemeleri veya hiç emeklememeleri önemli midir?

Her bebek emekleyecek diye bir kural yok. Bazı bebekler hiç emeklemeden doğrudan ayağa kalkmaya ve yürümeye teşebbüs edebiliyorlar. Bebeklerin emeklemeden ayağa kalkmaları normal bir süreçtir. Emeklemelerini bazen ebeveynler de geciktirebiliyorlar. Eğer bebek mikrop kapmasın düşüncesiyle yere çok fazla bırakılmıyorsa, kucakta çok tutuluyorsa veya devamlı koltuk ya da mama sandalyesi gibi yerlerde sabit kalması sağlanıyorsa, bu durum emeklemeyi geciktirebiliyor. Yürüteç de hareketleri kısıtlayabildiği için önerilmiyor.

Bebeğin değişik emeklemesi normal mi?

Bebeklerin değişik şekillerde emeklemeleri tamamen normaldir. Bebekler kendi kas gücü denemeleriyle ileriye veya geriye doğru emekleyebilirler.

Bebekler emeklemeye nasıl teşvik edilir?

Emekleyeceği ortama alerjen olmayan bir örtü serin

Karın üstü pozisyonda yere bırakın

Hareket alanını genişletmek ve ilgisini çekmek için karşısına geçin ve seveceği objeleri ulaşmasını istediğiniz uzaklığa yerleştirin

Göz kontağı kurun ve oyun oynama gibi hareketler yapın.

Emeklemeyi her başardığında sarılın ve öpün.

Bebekler emeklerken nelere dikkat edilmeli?

Emekleme sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli kurallardan biri, bebeğin yutabileceği boyuttaki küçük nesneleri zeminde bırakmamak olmalı. Evin hijyenine dikkat etmeniz, hareket alanını kısıtlayan nesneleri ortadan kaldırmanız ve prizleri saklamanız veya kapatmanız da yine büyük önem taşıyor.