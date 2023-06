Bebekler ne zaman oturmaya başlar? Bebekler ne zaman desteksiz otururlar?

Bebekler hayatları boyunca kullanacakları en önemli becerilerinin temellerini ilk bir yıl içinde atarlar. Bunlarda birisi de oturmak. Her bebeğin gelişim hızı birbirinden farklıdır bu nedenle kimi bebek daha erken oturabilmeye başlarken, kimi bebek daha geç oturmaya başlar. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İkbale Yılmaz Can konuya dair merak edilenleri anlattı..

Bebekler ne zaman oturmaya başlar?

Oturmak bebeklerin fiziksel gelişimlerinin normal gidip gitmediğini gösteren en önemli gelişim kriterlerinden biridir. Bebeklerin oturmak için öncelikle başlarını dik tutabilmeleri ve kaldırabilmeleri gereklidir. Dik durabilmeleri için karın, boyun ve sırt kaslarının güçlenmiş olması gerekir. Fiziksel gelişimleri ilerledikçe kasları yeterince güçlendiğinde, bebekler oturmaya başlarlar. 4. ve 5. aylarda bebeklerin çoğu bu gelişimlerini tamamlayarak arkalarına ve yanlarına destek konulduğunda oturabilir duruma gelirler. Fiziksel olarak güçlenen bebekler zamanla destek almadan dik oturabilirler.

Bebeklerin oturmaya geçiş aşamaları nelerdir?

Bebekler oturmaya geçmeden önce bazı gelişim evrelerinden geçerler. 1. ayda genellikle yatırdığımız pozisyonda kalırlar. 2. ayda yüzüstü yatırdığımızda başlarını kaldırıp etrafa bakmaya, 3. ayda yüzüstü yatarken ellerinden ve dirseklerinden destek alarak kalkmaya, 4. ayda baş, boyun ve sırt kaslarının güçlenmesiyle vücutlarını döndürmeye ve yattıkları yerden başlarını kaldırmaya çalışırlar. 5. ayda istedikleri yöne rahatlıkla dönmeye başlarlar. 6. ve 7. aylarda dik oturmak için hazırdırlar. 8. ve 9. aylarda artık desteksiz oturmaya başlarlar.

Bebeğimizin oturmasına nasıl yardımcı olabiliriz?

Bebeğimizin kollarını ve bacaklarını hareket ettirecek aktiviteler yaptırmamız oldukça önemlidir. Bebeklerin kaslarını güçlendirmek ve motor becerilerini arttırmak oturmaya hazırlanmaları için en önemli basamaktır. Bebeklerin oturmaları için boyun, sırt ve karın kaslarının güçlenmesi gerekir. Bu kasları güçlendirecek en önemli aktivite ise karın üstü yatırmaktır. Bebeklerin sırtlarını annelerinin göğsüne gelecek şekilde kucağa oturtmak veya etrafına destekler koyarak bir yere oturtmak, desteksiz oturmaya geçiş için faydalıdır.

Bebek otururken nelere dikkat edilmeli?

İlk oturma egzersizleri sırasında bebekler güvensiz olur ve genellikle yanlara, arkaya ve öne doğru düşerler. Sert bir zemine düşmemeleri için etrafına yumuşak yastık ve battaniyeler konulmalıdır. Yerden çok yüksekte bulundurulmamalı, henüz dengesini tam sağlayamadığı için düşmemesine dikkat edilmelidir. Özellikle sırt ve yanları yumuşak yastıklarla desteklenmelidir. Zira, kendi başlarına dik oturamazken desteklenmezlerse bel, sırt ve başlarında incinmeler olabilir. Bebekler oturmaya başladıklarında uzun süre oturma pozisyonunda tutulmamalıdır, kasları tam gelişmediği için bir süre oturma pozisyonunda durduktan sonra dinlendirilmelidir.

Bebekler ne zaman desteksiz otururlar?

Bebekler yüzüstü yatar pozisyonda başlarını kaldırıp etrafı izleyebiliyorsa, destekle oturtulduklarında başlarını ve gövdelerini dik ve dengede tutabiliyorlarsa, yavaş yavaş desteksiz oturabilirler. Bebekler genellikle 6. ve 8. aylar arasında desteksiz oturmaya başlarlar. 9. ay sonunda artık kendi başlarına destek olmadan dik oturabilmelidirler.