Benan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BENAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Benan

Benan Cinsiyet: Uniseks

Uniseks Köken: Arapça



BENAN İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Benan'ın TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. TDK'ya göre hem erkekler hem de kadınları için kullanılabilir. Benan isminin 2 anlamı ise şöyledir:

Parmaklar, parmak uçları, Parmakla gösterilen, ünlü, tanınmış.





BENAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Başarılı kişilerdir. Başladıkları projeleri, işleri nasıl başarıya götüreceklerini bilirler. Olaylara büyük pencereden bakma özellikleri vardır. Benan ismindekiler derin bir adalet duygusuyla hareket ederler. Benan ezilenlerin savunucusudur. Son derece evcildirler ve evlerini ve ailelerini severler, hem rahat hem de güvende olmaları için çok çalışırlar. Başkalarına yardım etme arzuları o kadar güçlü ki, çoğu zaman kendilerini başkalarının ihtiyaçları için kendi kişisel ihtiyaçlarını feda ederken bulurlar.(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne de bakabilirsiniz)

Benan ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Beren, Dilan, Candan, Ceylan, Kezban, Ferhan, Seyhan, Beyhan, Reyhan, Çolpan, Handan, Leman, Müjgan, Şükran, Tuğkan. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B:Sezgileri kuvvetlidir.

E: E harfine sahip kişiler, kendi kuralları doğrultusunda yaşarlar. Gelenekselcidirler.

N: Kişi nazik ve empatiktir.

A: İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

N: İsminin sonunda 'N'harfi olan kişiler rahatına oldukça düşkündür. Evde konforlu olmayı severler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Benan İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★★





BENAN VE AŞK HAYATI

Fiziksel çekicilikleriyle tanınırlar; pek çok erkek yakışıklı ve kadınlar çarpıcı derecede güzel olarak tanımlanır. İlişkilerinde vazgeçilmez olmayı severler.

BENAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Altın rengi

Şanslı Numaraları: 3, 4, 13, 23 ve 31.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Kasım

Şanslı Taşı: Alexandrit taşı