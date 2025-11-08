Bir uzmana göre bu beceriye sahip çocuklar hayata 1 adım önde başlıyor
CNBC'de yer alan makaleye göre; akademik danışman Ana Homayoun, zorluk yaşayan öğrenciler ile kariyerlerinde başarıyı yakalayanları birbirinden ayıran temel faktörün ne olduğunu keşfetti. Bu faktör; ne yüksek bir IQ puanı, ne çarpıcı bir not ortalaması, ne de prestijli bir üniversiteye kabul edilmek...Homayoun'a göre; bu beceriye sahip çocuklar hayata 1 adım önde başlıyor!
Son yirmi yıl boyunca, bir akademik danışman olarak binlerce ortaokul, lise ve üniversite öğrencisiyle çalışma fırsatı yakalayan Ana Homayoun, yüksek IQ’dan daha önemli bir şeyi keşfetti. Bu faktör, duyguları organize etmemize, yoğunlaştırmamıza ve yönetmemize yardımcı olan bir dizi bilişsel beceri olan 'Yönetici İşlev Becerileri'... İşte bu kritik becerileri geliştirmeye başlamanın beş yolu ve velilere düşen görevler...
1. İşleyen Sistemler Kurmalarına Rehberlik Edin
Çoğu öğrenci, ödevlerini yönetmek, teslim tarihlerini takip etmek ve ders materyallerini düzenlemek gibi konularda zorluklar yaşamaktadır. Bu durum, gereksiz stresin ve yoğun bir bunalmışlık hissinin ana kaynağıdır.
Öğrencileri, yalnızca bir plan oluşturmaya değil, aynı zamanda planlar değiştiğinde bile uyum sağlama becerilerini kendi kendilerine değerlendirmeye teşvik edin. Buradaki asıl amaç, onların kendileri için en uygun ve sürdürülebilir sistemi bulmalarını sağlamaktır.
2. Önleyici Yapı ve Destek Sağlayın
Günümüzün yoğun talepleri (okul, ders dışı aktiviteler, aile sorumlulukları ve bilgi bombardımanı), çoğu zaman çocuklarımızın gelişimsel olarak ulaşabildiği seviyeyi aşmaktadır.
Ancak, basit günlük alışkanlıklar ve düzenli haftalık rutinler oluşturmak, çocukların problem çözme ve öz düzenleme konusunda bağımsızlık kazanmalarına büyük ölçüde yardımcı olur. Örneğin, haftayı planlamak ve yaklaşan etkinlikleri gözden geçirmek için düzenli olarak zaman ayırmak, onlara diğer yükümlülüklerinin yanı sıra görevlerini yönetmeleri için zihinsel bir alan yaratır.
3. Çözümlere Odaklanın, Suçlamaya Değil
Bir çocuğun gözlemlenen organizasyon veya motivasyon eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğramak kolaydır. Ancak sıklıkla "erteleme" dediğimiz davranış, aslında bir motivasyon sorunundan çok, görevi başlatma zorluğudur, yani görevden kaçınmadır.
Sürekli sızlanmak veya yapılan yanlış adımları bir başarısızlık olarak etiketlemek yerine, beyninizi çalışma moduna geçmeye yönlendiren başlangıç ritüelleri oluşturun. Örneğin, birlikte çalışma alanını hızla toplamak veya o anki tüm acil görevleri not etmek gibi adımlar, ilk adımı inanılmaz derecede küçük hale getirir. Bu küçük başlangıç, doğal olarak bir ivme kazanmanızı sağlar.