Bir uzmana göre bu beceriye sahip çocuklar hayata 1 adım önde başlıyor

3. Çözümlere Odaklanın, Suçlamaya Değil

Bir çocuğun gözlemlenen organizasyon veya motivasyon eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğramak kolaydır. Ancak sıklıkla "erteleme" dediğimiz davranış, aslında bir motivasyon sorunundan çok, görevi başlatma zorluğudur, yani görevden kaçınmadır.

Sürekli sızlanmak veya yapılan yanlış adımları bir başarısızlık olarak etiketlemek yerine, beyninizi çalışma moduna geçmeye yönlendiren başlangıç ritüelleri oluşturun. Örneğin, birlikte çalışma alanını hızla toplamak veya o anki tüm acil görevleri not etmek gibi adımlar, ilk adımı inanılmaz derecede küçük hale getirir. Bu küçük başlangıç, doğal olarak bir ivme kazanmanızı sağlar.