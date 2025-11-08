Bir uzmana göre zihinsel olarak güçlü çocuklar yetiştiren ebeveynler bu 7 şeyi asla yapmıyor
200'den fazla çocuk üzerinde araştırma yapan akademisyen Reem Raouda, 'zihinsel olarak güçlü çocuklar yetiştirmek istiyorsanız kaçınmanız gereken 7 şey'i CNBC'de sıraladı...
"Ebeveynler olarak bizim temel görevimiz, çocuklarımızın zorluklarla karşılaştıklarında yılmadan ve pes etmeden mücadele edebilmeleri için ihtiyaç duydukları araçları ve yetkinlikleri onlara sağlamaktır" diyen Reem Raouda, zihinsel olarak güçlü çocuklar yetiştirmek isteyenlere önerilerde bulundu...
1. Çocukları her türlü zorluktan kurtarmak
Çocuklar, zor durumların üstesinden gelebilmeyi öğrenerek direnç geliştirirler. Her sorunu çözmek için acele ettiğinizde, çocuğunuzun direncini elinden alırsınız. Rahatsızlıkla mücadele ederken, güvenli bir üs olarak mevcut olmalarını sağlayın.
Ne yapmalı?
Klinik psikolog Dr. Lisa Damour, yaşlarına uygun zorluklarla düzenli olarak karşılaşan çocukların zamanla daha güçlü duygusal düzenleme geliştirdiğini söylüyor.
-Çocuğunuz ödevini unutursa, ödevini okula götürmek yerine, doğal sonuçlarıyla yüzleşmesine izin verin.
2. Mükemmelliği modellemeye çalışmak
Bazen öfkelenmek normaldir. Ancak zihinsel olarak güçlü çocuklar yetiştiren ebeveynler, hiçbir şey olmamış gibi davranmaz veya çocuğu tepki vermeye “zorladığı” için suçlamaz.
Zihinsel güç, güveni zedelemeden sorunların içinden geçtiğinizde ortaya çıkar.
Ne yapmalısınız?
Eğer onlara çıkıştıysanız, “Stresliydim ve sinirimi senden çıkardım. Özür dilerim.” deyin. Çocuğunuz, hataların ilişkileri bitirmediğini ve sorumluluk almanın güç olduğunu öğrenecektir...
3. Büyük duyguları susturmak
Öfke veya üzüntü gibi büyük duyguları bastırmak, çocuklara kendi duygularından korkmayı öğretir. Güç, zor duyguların yönetilebilir olduğunu bilmekten gelir.
Çocuklar aynı zamanda sosyal dayanıklılıklarını da burada geliştirirler. Öfke veya üzüntünün bağlarını koparmayacağını bilirlerse, reddedilme veya akranlarıyla çatışmaya daha hazırlıklı olurlar.
Ne yapmalısınız?
Çocuğunuz üzgün olduğunda, "İyisin" demekten kaçının. Bunun yerine, “Bunun onu gerçekten incittiğini biliyorum. Senin yanındayım” deyin. Sakin duruşunuz, ona duyguların acil durumlar olmadığını öğretir.