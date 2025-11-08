Bir uzmana göre zihinsel olarak güçlü çocuklar yetiştiren ebeveynler bu 7 şeyi asla yapmıyor

2. Mükemmelliği modellemeye çalışmak

Bazen öfkelenmek normaldir. Ancak zihinsel olarak güçlü çocuklar yetiştiren ebeveynler, hiçbir şey olmamış gibi davranmaz veya çocuğu tepki vermeye “zorladığı” için suçlamaz.

Zihinsel güç, güveni zedelemeden sorunların içinden geçtiğinizde ortaya çıkar.

Ne yapmalısınız?

Eğer onlara çıkıştıysanız, “Stresliydim ve sinirimi senden çıkardım. Özür dilerim.” deyin. Çocuğunuz, hataların ilişkileri bitirmediğini ve sorumluluk almanın güç olduğunu öğrenecektir...