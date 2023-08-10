BLW yöntemi nedir? BLW ile beslenmede nelere dikkat edilmeli? 9 soruda BLW beslenme

BLW’nin açılımı Baby Led Weaning yani bebeğin liderliğinde ek gıdaya geçiştir. BLW yöntemi ile bebeğin kendi kendini beslemeyi öğrenmesi amaçlanır. Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş, BLW beslenme ile ilgili merak edilenleri detaylıca anlattı.

BLW (BABY LED WEANING) yöntemi nedir?

Bebeğin, eğer ilk altı ay anne sütü yoksa mama desteğiyle beslenmesi uygundur. 6. aydan sonra anne ya da bir erişkin tarafından kaşıkla beslenebilir, bu durumda bebek pasiftir. Buna alternatif olarak BLW dediğimiz yöntem kullanılabilir. Bu, bebeğin ailenin diğer fertleriyle masaya oturup, herhangi bir araç olmaksızın kendi çabasıyla kendini beslediği bir yöntemdir. Besinlere kendi çabasıyla ulaşması amaçlanan bu yöntemde bebek aktif rol oynar. Ama bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılaması beklenmez. Ağırlıklı olarak ilk 6-8 ayda anne sütü veya mama desteğiyle birlikte BLW yöntemi kullanılabilir.

BLW yöntemi ile bebek beslenmesi nasıl olur?

Bebek aktif olarak aileyle birlikte masaya oturur, kendi hızı ve becerisiyle, kendi arzusuyla çatal kaşık kullanmadan kendi kendini besler.

BLW yönteminde hangi gıdalar kullanılabilir?

BLW yönteminde bebeğin elde tutabileceği uzunlukta ve orta sertlikteki gıdalar kullanılmalıdır. Aşırı sert veya yumuşak gıdalar verilmemelidir. Başlangıç olarak parmak şeklinde haşlanmış tatlı patates veya havuç brokoli, karnabahar kullanılabilir. Çiğ sebzeler aspirasyon riski nedeniyle önerilmemektedir.

BLW yöntemine ne zaman başlanmalıdır? Ek gıdaya doğrudan BLW ile başlamak mı daha uygun olur?

Bu yönteme 6. aydan sonra başlanabilir. İlk 6-8 aydan itibaren çocuk kendini daha rahat beslemeye geçer. Çocuğun gelişiminde bir sıkıntı bulunmuyorsa BLW yöntemi ek gıda sürecinde uygulanabilir.

BLW her bebek için uygun mu?

BLW yöntemi her bebek için uygun değildir. Özel sağlık sorunu olan bebeklerde, örneğin serebral palsi hastalığında, prematüre bebeklerde ve çiğneme ile yutma fonksiyonları gelişmemiş bebeklerde kullanılmamalıdır. BLW yönteminde iki önemli nokta önemlidir; birincisi bebeğin dik oturarak beslenmeyi öğrenmiş olması gerekir, ikincisi bir yetişkin tarafından mutlaka gözlemlenmelidir. Aspirasyon riski nedeniyle çok sert gıdalar kullanılmamalı, genzine kaçma ihtimaline karşı fındık, mısır patlağı ve üzüm, bu yöntemde bebeğe verilmemelidir. Orta sertlikteki gıdalar tercih edilmelidir. Mama sandalyesinin önüne yiyebileceği boyutta kesilen tek çeşit gıda konulmalı ve bebeğin alması için sabırla beklenmelidir.

BLW yöntemiyle beslenmenin avantajları nelerdir?

Bebek kendi kendine beslenme alışkanlığını erken dönemde kazanabilir. Ayrıca beslenme kültürü oluşur ve gıdalarla arasında bir bağ gelişir.

BLW yöntemiyle beslenmenin dezavantajları var mı?

Eğer bebek motor fonksiyonları açısından bu beslenme yöntemi için uygun değilse beslenme bozukluğu gelişebilir. Gıda yanlışlıkla solunum yoluna kaçabilir, bu nedenle bir yetişkin tarafından mutlaka yakından takip edilmelidir.

BLW'de dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? BLW'de boğulmayı önlemek için neler yapılabilir?

Bebeğin mama sandalyesine oturup beslenmesi ve bir yetişkin tarafından sabırla takip edilmesi gerekir. Boğulmayı önlemek için yarı katı gıdalarla beslenmeye başlanmalıdır. Hızlı beslenmeye çalışarak yiyecekleri genzine kaçırma riski olduğundan BLW denenirken çocuk ne çok aç ne de çok tok olmalıdır. Örneğin anne sütü aldıktan bir buçuk iki saat sonra BLW yöntemi denenebilir.

BLW'nin gelişime etkisi nedir?

Yemeği kendi başına yiyebildiği için bebeğin özgüvenini arttıran bir beslenme şeklidir. Ayrıca el-göz koordinasyon gelişimine, çiğneme yeteneğine ve besinleri tanımasına yardımcı olur.