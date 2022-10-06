6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü... Serebral Palsi belirtileri neler? Tanısı nasıl konur?

Serebral palsi (SP) kas hareketini ve koordinasyonunu etkileyen bir grup bozukluğu ifade ediliyor. Tüm dünyada her yıl 6 Ekim günü, serebral palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinlikler yapılıyor. Serebral Palsi nasıl farkedilir? Belirtileri nelerdir? Tanısı nasıl konur? Tedavisi var mı? Merak edilen soruların yanıtlarını Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak verdi. (Bu yazının ardından ikili test, üçlü tarama testi, dörtlü tarama testi, down sendromu yazılarını da okuyabilirsiniz.)

Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak

Serebral Palsi nasıl farkedilir? Belirtileri Nelerdir?

Serebral Palsi (CP) anne karnında (intrauterin dönemde), doğumda veya doğumdan sonraki ilk aylarda gelişmekte olan beyin dokusunun enfeksiyon, genetik yatkınlık, doğum sırasında oksijensiz kalma , travma, sarılık gibi pek çok nedenle etkilenmesi sonucu gelişir.

Genellikle doğumdan sonra ailenin veya izleyen çocuk hekimi tarafından bebeğin normal gelişim basamaklarının geri olması ile dikkati çeken bir durumdur. Bebeğin baş tutma, etrafa gülümseme, emekleme, yürüme ve konuşma gibi yetilerindeki eksiklikler, nöbet geçirme tanı için ipucu belirtileridir.

Serebral Palsi tanısı nasıl konur?

Serebral Palsi tanısı için aileden alınan dikkatli bir öykü, nörolojik muayene, gerekli kan tetkikleri ve beyin görüntülemeleri ile çoğunlukla tanı konur.

Serebral palsi de en önemli tedavi ailelerin gebelik öncesi bilinçli olmasıdır. Gebelik öncesi ailelerin ve gebelik döneminde hamilelerin düzenli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından değerlendirilmesi, ihtiyaç halinde bir perinatalog desteği sağlanması en önemli adımdır.

Serebral Palsi tedavisi var mı?

Serebral palsi tedavisinde multidisipliner yaklaşımla ve aile desteği de sağlanarak başarılı sonuçlar elde edilebilir. Eşlik edebilecek epilepsi gibi nörolojik durumlar açısından tedavi seçenekleri mevcuttur. Aynı zamanda bu hastalara yönelik uygun fizik tedavi uygulamaları ve cihazları ile yürüme fonksiyonları daha iyi hale getirilebilir.

Serebral Palsi ülkemizde çok fazla görülüyor mu?

Her 1000 canlı doğumda toplumlara göre değişmekle birlikte 1-5 sıklıkta rastlanabilir.