Burçin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BURÇİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Burçin

Burçin Cinsiyet: Uniseks

Uniseks Köken: Türkçe



BURÇİN İSMİNİN ANLAMI

Burçin ismi Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir üniseks ismidir. Burçin isminin anlamı 'Geyik, dişi geyik' demektir.

BURÇİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Hassas içe dönük bir yapısı olmasına rağmen müthiş bir sosyal yaşamı vardır. Arkadaş canlısı kişilerdir. Hiçbir şekilde kibirli veya otoriter olmayan bu insanlar, muhtemelen hayatlarının bir noktasında sanatsal yönlerini keşfedeceklerdir. 2 rakamının amacı, başkalarına yardım eli uzatmak ve samimi olmak üzerine kuruludur. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

BURÇİN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Burçin Terzioğlu, Burçin Bircan, Burçin Orhon.

Burçin ismine benzeyen diğer kadın ve erkek isimleri:

Belgin, Derin, Elçin, Selin, Pelin, Helin, Berrin, Ceylin, Erkin, Afşin. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: B harfi mükemmel muhakeme ve başarıyı temsil eder, bu insanlar tüm seçimlerini çok dikkatli bir şekilde tartarlar.

U: U harfini içinde bulunduran kişiler yaşla sınırlandırılamazlar. İçlerinde hep küçük bir çocuk yaşar.

R: Duygusal tepkiler yerine akılcı davranır. Olayların gizlenmesini hiç sevmez ve olayların çarpıtılmasından nefret eder.

Ç: 'Ç', 5 sayısı ile eşdeğer bir güce sahiptir ve kişiyi analitik olmaya, cesur olmaya teşvik eder.

İ: İ harfi hayatı para ve statünün üstünde görür. Onun için her şey para demek değildir. Bu onun yaşam ilkesi olarak algılanabilir.

N: Hayatla mücadele etmekte en başarılı kişilerden biridir. Mücadelecidir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Burçin İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

BURÇİN VE AŞK HAYATI

2 numaralı aşık çok güvenilir ve şefkatlidir, uzun vadede sadık kalması için ona güvenilebilir. Eşleri oldukça pragmatik olmalı, tutku önceliklerden biri olmamalıdır. 2 numara sevildiğini ve ilgilenildiğini hissettiği sürece her şey yolundadır ama bir şeylerden şüphelenirse kıskançlık gelebilir.

BURÇİN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 3, 6, 15, 29 ve 39

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Ekim

Şanslı Taşı: Amber