Hem nostaljik hem de keyifli bir hobi olan ahşap oyuncak, plastik gibi yapay maddelerle üretilen oyuncakların sağlığa zararları kanıtlandıktan sonra en az eskiden olduğu kadar kadar popüler hale geldi. Üstelik güvenli oldukları kadar da dayanıklılar. Eğlencenin en doğal ve zararsız yolu oyuncaklarla ilgili bir derleme hazırladık.

Hem eski bir gelenek hem de keyifli bir hobi olan ahşap oyuncak, plastik gibi kanserojen maddelerle üretilen oyuncakların sağlığa zararları kanıtlandıktan sonra en az geçmişteki kadar popüler hale geldi. Üstelik güvenli oldukları kadar da dayanıklılar. Eğlencenin en doğal ve zararsız yoluna hep birlikte daha yakından bakabiliriz.

Annelerin Yeni Gözdesi: Ahşap Oyuncak

Günümüz anneleri, oyuncakların çocuk gelişimindeki önemini bilmeleri nedeniyle çocukları için en sağlıklı, doğal, öğretici ve eğlenceli oyuncakları satın almak istiyorlar. Ahşap oyuncak, tüm bu özellikleri ve daha fazlası karşıladığı için tekrardan popüler oldu, çocukların oyun alanlarını süslemeye başladı. Haliyle eğlendirirken öğreten oyuncakların da en başında geliyor.

Ahşap Oyuncak Çeşitleri ve Faydaları

Ahşap oyuncak belli yaş aralıkları için uzmanlar tarafından önerilen pek çok çeşide sahip. Örneğin 0-6 aylık bebekler için ahşap çıngırak, 6 ay-1 yaş arası için blok, 2 yaş için yapboz, 3 yaş için lego, oyuncak treni, çekiç bloğu, abaküs ve çok daha fazlası… Saydığımız tüm bu ahşap oyuncak alternatiflerine artık zahmetsizce ulaşabilir, çocuklarınızı faydalı oyuncaklarla mutlu edebilirsiniz. Faydalarına gelecek olursak;

Zekâ geliştirici oyuncaklardır, zihinsel gelişime destek olur.

Çok küçük, sivri, zararlı yapıda değillerdir. Büyük ve oval köşeli parçalardan oluştukları için çocuğunuza zarar vermezler.

Doğallığı, görüntüsü ve yapısıyla çocukların dikkatini çeker.

Oynaması ve toplaması kolaydır.

Kaliteli ve uzun ömürlüdür. Çocuklarınız yıllar boyunca hiçbir sorun yaşamadan oynayabilirler.

Doğal olduğu için kolay temizlenir ve tehlike saçmaz.





Oyuncak Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Önemi

Ahşap oyuncak olsun veya olmasın, oyuncaklarla oynamanın çocuk gelişiminde sayısız faydası var. Temel becerilerin keşfedilmesinde ve geliştirilmesinde oyuncakların payı yadsınamaz. Oyuncaklar belli bir yaşa kadar hem fiziksel hem de psikolojik gerekçelerle pedagoglar tarafından tavsiye ediliyor. Çocukların bilişsel beceriler kazanmaları, sosyal becerilerini geliştirmeleri, el, kol ve kas koordinasyonlarını güçlendirmeleri için oyuncaklar çok büyük önem taşıyor. Örneğin, oyuncaklar sırayla ve paylaşımlı şekilde oynandığı için çocukların kendi aralarındaki iletişimin ve sosyalliğin artmasını sağlıyor. Oyuncaklar neredeyse tüm bedeni hareket ettirerek oynanabildiği için motor becerilerin gelişiminde de rol oynuyor. Ahşap oyuncak gibi seçenekler çocukların hem hayal gücünü hem de mantıklarını kullanmalarına imkân veriyor. Ayrıca kendileri ve çevreleri hakkında farkındalık sahibi olabiliyorlar. Yaratıcılık ve duygusal gelişimin oyuncaklar olmadan tamamlanması ise hiç kolay değil.

Eğitici Oyuncaklar mı, Öğretici Oyuncaklar mı?

Her ebeveynin çocukları için oyuncak seçimi yaparken motivasyonu ve amacı farklı olabiliyor. Kimi yalnızca öğretici oyuncaklara yönelirken kimi ise çocuğunun yalnızca keyifli vakit geçirerek eğlenmesini sağlayan oyuncakları tercih ediyor. Ancak burada belli bir dengenin kurulması gerekiyor. Öğretirken eğlendiren oyuncaklar her zaman için en doğru seçim. Çünkü söz konusu oyuncaksa öğrenmek eğlenmenin, eğlenmek de öğrenmenin bir parçası olmalı. Oyuncaklar ancak bu şekilde anlamlı hale gelecektir.