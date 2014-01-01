Çocuk Atölyesi'nden 'Animasyon Film Günleri'...

Masal tadındaki Japon anime ustalarının hazırladıkları, tüm dünyada kabul görmüş ve pek çok ödül kazanmış animasyon filmleri çocuklarla birlikte izlemeye, sonrasında ise filmi birlikte yorumlamaya ne dersiniz?

Cihangir’de çocuklara özel tasarlanmış atölyesinde 2014 yılından beri 4-16 yaş grubundaki çocuklara resim, plastik sanatlar, tiyatro, dans, edebiyat gibi temel sanat dallarına ilişkin sanatçı eğitmenler önderliğinde yaratıcı atölye çalışmaları düzenleyen Çocuk Atölyesi, ekim ayında 'Animasyon Film Günleri' düzenliyor.

Film: Komşum Totoro ( My Neighbour Totoro- Yönetmen Hayao Miyazaki)

Atölye Tarihi : 2 Ekim Pazar

Atölye Ücreti: 30 TL

Yaş Grubu: 8-12 yaş

Bilet Satış: Biletix

Atölye Süresi: 12:00 – 13:45

Eğitmen: Çocuk kitapları yazarı, eğitmen Nermin Ferhan Karamuti



