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SORU: Yedi yaşındaki oğlumun kış aylarında burnu sürekli tıkalıyken diğer mevsimlerde böyle bir durum yaşamıyoruz. Bu durum alerjisi olduğu anlamına mı gelir?



CEVAP: Kreş ve okul çağındaki çocuklarda burun tıkanıklığı ve burun akıntısının en önemli nedeni üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu dönemde özellikle kışın sık sık viral etkenlerle tanışan çocuklar, bir kısmını üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirirken bir kısmını da burun tıkanıklığı şeklinde geçirirler. Sadece kışın burun tıkanıklığı olması alerji olduğu anlamına gelmez. Alerjik rinit çoğunlukla mevsimseldir ve ilkbahar-yaz aylarında şikayetlerde artış gözlenir. Sürekli burun tıkanıklığı olan bir çocuğun ev tozu akarlarının neden olduğu yıl boyu süren alerjik rinit açısından değerlendirilmesi gerekir. Çocuğunuzda burun tıkanıklığının yanı sıra horlama, geceleri ağzı açık uyuma ve sık enfeksiyon durumu da söz konusu ise mutlaka geniz eti (adenoid hipertrofisi) açısından da değerlendirilmesini öneririm.

Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Bölümü Uz. Dr. Memnune Aladağ

