Siz de uzmanlara danışmak istediklerinizi bebegimle@doganburda.com adresine gönderebilirsiniz.

SORU: "Yedi yaşındaki kızım zaman zaman ayak tabanlarının ağrıdığından şikayet ediyor ve masaj yapmamı istiyor. Ayak tabanına masaj yapmamın bir sakıncası var mı ve bu şikayeti anatomik bir sorun olduğuna işaret eder mi?"

CEVAP: Çocuğunuzun ayak tabanına masaj yapmanızın herhangi bir sakıncası yok. Genellikle taban ağrıları çocuk aktivitezine bağlıdır. Hareketli çocuklarda daha sık görülür. Bununla birlikte plantar fasit (topukla ayak önünü birleştiren bağ dokusu köprüsünün iltihaplanması), düz tabanlık, büyüme ağrıları, yüksek ark (ayak tabanının iç tarafının normalden daha yüksek olması), fazla kilo ve bazı romatizmal durumlarda da bu tip ağrılar olabilir. Geçmeyen ağrılarda doktorunuza danışmayı ihmal etmemenizi öneririm.

Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Faruk Balkan



SORU: "Dört yaşında çok hareketli bir kızım var. Gün içinde sürekli sağa sola çarpıyor. Zaman aman kafasını vurduğu da oluyor. Böyle durumlarda ne zaman bir travmadan şüphelenmem gerekir?"

CEVAP: Bu tip durumlarda öncelikle çarpmanın şiddeti ve çarptığı yer önemlidir. Çocukta çarpma sonrası baygınlık, baş ağrısı, bulanık görme gibi belirtilerin olması travma işaretidir. Şiddetli çarpmalar sonrası çocuğun 3-4 saat uyutulmayarak gözlenmesi gerekir. Yukarıdaki belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden hekime başvurulmalı. Ancak basit çarpmalarda şişlik varsa buz uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Ağrı varsa ağrı kesici şurup içirilebilir.

Medical Park Trabzon Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Kalender Korkmaz



SORU: "5.5 yaşında bir oğlum var. Sık sık burnunu karıştırıyor. Kötü bir alışkanlık olmasının yanı sıra sürekli eli burnunda olduğu için burun deliklerini de büyütecek diye endişeleniyorum. Bu alışkanlığından vazgeçmesi için ne yapabilirim?"

CEVAP: Fizyolojik bir rahatsızlığı yoksa çocuğu yapmaması için fazlaca uyarmak çoccuğun dikkatini vücudunun o bölgesine yoğunlaştırmasına ve bu davranışı yapma sıklığını artırmasına neden olur. Çocuk gün içerisinde okulda mı ve ne yapıyor? Okulda da oluyorsa öğretmeninden destek alabilirsiniz. Çocuk ile öğretmeni bu konuda bir parola belirleyebilir ve öğretmen onu bu şeklide uyarabilir. Evde bu davranışla ilgili konuşmak ve genel görgü kurallarını çocuğa hatırlatmak, hoş karşılanmayacağını belirtmek yeterli. Çocuk ile oyun oynayarak zaman geçirmek ve bu konu üzerine vurgu yapmamak da önemli.

Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı Psikolog Özge Merve Türk

