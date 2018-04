Arkadaşlık kuramayan çocuklar...

Sizin gibi çocuğunuzun da ev ve aile ortamı dışında bir sosyal yaşam alanı var. Evinin dışındaki hayatı tanımaya ve öğrenmeye başlayan çocuğunuz, artık arkadaşlık ilişkileri ile sosyalleşme sürecine dahil oluyor. Peki ya bu süreçte ters giden bir şeyler varsa... Çocuğunuz arkadaşlık kurmakta zorlanıyor mu? Merak etmeyin, bu aşamayacağınız bir durum değil.

Yazı: Seray Özdöl



Doğduğu ilk günden beri el bebek gül bebek büyüttüğünüz çocuğunuz artık bilinçli bir şekilde sosyal yaşamda yerini almaya başlıyor. Her yeni gün öğrendiği onca şeyle birlikte hayatına yeni insanlar da giriyor. Bugüne kadar ona hem anne-baba hem de arkadaş oldunuz belki. Ama artık parkta oynarken, birlikte yürüyüş yaparken ya da okul öncesi eğitime başlarken her an her yerde karşılaştığı diğer çocuklarla iletişim kurma ve arkadaş edinme zamanı! Bazı çocuklar mizaçları, yetiştiriliş tarzları ve gözlemleri doğrultusunda kolaylıkla arkadaşlık kurabilirken, bazı çocuklar bunlara ek olarak psikolojik sebeplerden ötürü arkadaşlık kurmakta zorluk çekebiliyor.



Çocuk Aile Danışmanlığı Merkezi’nden Uzman Psikolog Burçin Demirkan Baytar, çocukların arkadaşlık kurmakta zorluk çekmelerinin nedenlerinin yaşlara göre değişiklik gösterdiğini söylüyor. Çocukların arkadaş edinebilmesi için sosyal becerilerinin ve iletişim becerilerinin yüksek olması gerekiyor. Çocuğun kendine güvenmesi ve öz saygısının yüksek olması arkadaşları ile olan ilişkilerinde karşılaştığı problemleri çözebilmesini sağlıyor. Böylece, arkadaş ortamlarında kendini kabul ettirebiliyor. Çocuğun özgüven sahibi olması için, ebeveynlerinin ev içinde ona sorumluluk vermesi çok önemli. Evde sınırlarla karşılaşmayan bir çocuk, aile dışında sınırlarla karşılaşınca uyumsuz davranışlar sergileyebiliyor. Bunların dışında çocuklar aile üyelerinden birinin ya da bir yakınının iletişim şeklini model olarak alabiliyor. Aile içinde yaşanan çatışmaları hep bir tarafın kazandığı bir evde büyüyen bir çocuk, kazanmak veya kaybetmemek üzere sürekli savunmacı bir dil kullanabiliyor. Ama unutmamak gerekiyor ki, tamamen olumlu deneyimlere ve özgüvene sahip bir çocuk da arkadaş ilişkilerinde uyumsuz olabiliyor



Değişiklik zorlayabilir!

Köklü değişiklikler veya bir anda birden fazla değişiklik yaşanması da çocukların psikolojisini etkileyebiliyor. Örneğin farklı bir şehre ya da bulunduğu şehirde uzak bir semte taşınan ailelerin çocukları, hem evini hem okulunu değiştirmek zorunda kalmış oluyor. Çocuk eski düzeninde edindiği arkadaşlarını, öğretmenlerini geride bırakması sebebiyle tüm bu ilişkilerini yeniden yapılandırmak zorunda kalabiliyor. Bu duruma uyum sağlamasıysa zaman alıyor. Anne-babanın ayrılması da var olan düzenin değişmesi nedeniyle kaygı ve öfke nöbetlerine neden oluyor. Bu da ilişkilerindeki motivasyonuna yansıyabiliyor.