Bazı şeylerin tadına çocukken varmalı insan. Yetişilecek bir toplantı, yapılacak ödemeler, yerine getirilmesi gereken sorumluluklar yokken... Bazı davranış ve alışkanlıkları da çocukken öğrenmeli insan. İlerde pişmanlık duymadan, “Keşke yapsaydım” demeden. İşte çocuklar için 5 gerekli, 5 önemli ve 10 eğlenceli maddeden oluşan ‘büyümeden yapmalı’ listemiz!

Yazı: Burçin Öztınaz/Bebeğimle Elele



ÖNEMLİ

1 Eski fotoğraflara bakarken daha iyi anlıyor insan zamanın ne kadar çabuk geçtiğini... O yüzden çocuğunuz büyümeden bol bol fotoğrafını çekin, bastırın ve bir kenara atmadan güzelce arşivleyin!

2 Dedeyle parka gitmek, babaannenin nefis yemeklerini tatmak, en güzel anıları biriktirmek için en güzel zamanlar çocukluk yılları. Bu yüzden fırsat yaratın ki, büyükleriyle zaman geçirsin.

3 Tamam yeni nesil oyuncaklar da şahane ama eski oyunları keşfetmeden büyümek olmaz. Misket oynasın, seksek oynasın, bez bebekle oynamanın keyfine varsın.

4 Dalından meyve yesin, bir ağaç diksin, kapalı ortamlarda değil, doğayla buluşarak bolca vakit geçirsin.

5 Biraz da sıkılsın! Evet yanlış duymadınız her canı sıkıldığında onunla oynamanız, onu eğlendirmeniz gerekmiyor. Kendini oyalamanın yollarını da çocukken keşfetmeli.



GEREKLİ

1 Çocukken sorumluluk almak şart. Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, “Yetişkinlik döneminde kullanılan çoğu becerinin temelleri büyürken, yani çocukluk döneminde atılır. Bu becerilerin en önemlilerinden biri de sorumluluk alma ve sorumluluğu devam ettirme becerisidir” diyor ve sorumluluk bilincinin küçük yaşlarda bireye kazandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Siz de ileride çocuğunuzun sorumluluk sahibi bir birey olmasını istiyorsanız ona küçük yaşından itibaren yaşı ile uyumlu sorumluluklar vermeyi ihmal etmeyin. Örneğin kendi yatağını, odasını ve kıyafetlerini toplamak, ev içinde yaşı ile uyumlu görevler almak gibi...

2 Evcil bir hayvanın bazı sorumluluklarını üstlenmesi, çocuğunuzun sorumluluk almayı, disiplini, sevmeyi ve paylaşmayı öğrenmesine katkıda bulunur. Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, “Evcil hayvan besleyen ve onun sorumluluğunu alan çocuk sosyalleşmeyi daha küçük yaşında öğrenebilir ve ilerleyen dönemlerinde akranları ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilir” diyor.

3 Spor ile uğraşan çocukların ilerleyen yıllarda riskli davranışlardan kaçınma, daha sağlıklı, düzenli bir yaşam kurma ve sağlıklı sosyalleşme eğilimi içerisinde oldukları bilinen bir gerçek. Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, “Erken yaşlarda bir spor ile uğraşmak, disiplini, sorumluluk bilincini, takım içinde çalışabilmeyi, planlama yapabilmeyi, enerjiyi doğru yere yöneltmeyi geliştirmek ile beraber zihin ve beden sağlığı açısından da önemlidir” diyor.

4 Okuma alışkanlığını kazansın. “Çocuk okuma yazma bilmeden önce annenin veya babanın kendisine yaşı ile uyumlu kitapları okuması, çocuk ile beraber bu kitap üzerine konuşmaları okuma alışkanlığını kazandırır” diyen Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, kitap okuyan çocukların problemlere pratik çözümler üretebilme, dünyaya farklı açılardan bakabilme, analitik düşünme, araştırıcı olma becerilerinin de geliştiğini belirtiyor.

5 Yabancı dil öğrensin. Yabancı dil öğrenmek her yaşta mümkün elbette ama küçük yaşlarda öğrenilen yabancı dil, ana dil kadar kalıcı ve akıcı olabiliyor.



EĞLENCELİ

1 Sadece animasyon filmleri değil, ‘Kırmızı Balon’, ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’, ‘Şeker Portakalı’ gibi filmleri de izlesin.

2 Yaşadığı şehrin tadını çıkartsın. AVM’leri değil, şehrin simgesi olan yerleri, müzeleri, parkları görsün.

3 Fırsat yaratabilirseniz büyümeden Disneyland’ı görsün. Sevdiği çizgi kahramanların şovlarını canlı izlesin, kendini bir filmin içindeymiş gibi hissetsin!

4 Hava güzelse eğer eve kapanmasın. Açık havada uçurtma uçursun, seksek, mendil kapmaca, yerden yüksek oynasın, ip atlasın.

5 Mutlaka yazın kumdan kale, kışın kardan adam yapsın, yağmurda ıslanmanın tadına varsın.

6 Bir karikatürü çizilsin, odasının duvarındaki yerini alsın.

7 Sağlıklı beslensin elbette ama kek kabının dibini sıyırmadan, dondurmaya doymadan büyümesin.

8 Bol bol hoplasın, zıplasın, dans etsin! Sadece yeni ve popüler şarkıları değil, eskileri de öğrensin.

9 Kartondan kendi kumbarasını yapsın, para biriktirmeyi öğrensin.

10 Evin tadını çıkartsın. Evde kamp yapılsın, salıncak kurulsun, tünel hazırlansın! Beş çayları hafızasında nefis kurabiye kokularıyla kazınsın.

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