Çocuğunuz beyninin hangi tarafını daha çok kullanıyor?

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Çocukların küçüklükten itibaren bir bilim bir de sanat dalını seçerek, yetenekli olduğu konuda yönlendirilmeleri, ileride hem sayısal hem de sözel zekalarıyla fark yaratabilmelerini sağlıyor. Peki genetik kodlarımız çocukların meslek seçimini nasıl etkiliyor?

Yazı: Gülru İncu



Beynin sağ ve sol kürelerinin ağırlıklı olarak kullanılması nasıl sonuçlar doğuruyor? Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Dr. Mehmet Yavuz ile sevgilibebek.com’dan Pedagog Şenay Yılmaz’a sorduk.



Çocuk yetiştirmek söz konusu olunca her anne-babanın en büyük hayali çocuklarının, büyüdüğü zaman gurur duyacakları bir meslek seçmesi, zekası ve başarılarıyla çevresini etkilemesi, kısacası parmakla gösterilen bir ‘altın çocuk’ olması kuşkusuz. Bu uğurda deyim yerindeyse bir ‘eğitim mühendisliği’ne soyunulur. İnceden inceye planlar yapılır, eğitim rotaları çizilir. Piyano, keman dersleri, bale, basketbol kursları, satranç kulüpleri, yabancı dil kursları, okulun basketbol, yüzme takımı derken bir bakmışsınız ipin ucu kaçmış. Çocuğunuzun yeteneğini ortaya çıkarmaya çalışırken hem onu hem de kendinizi adeta olimpiyatlara hazırlanır hale getirmişsiniz...

Peki, anne-babalar çocuklarının herhangi bir konuya yetenekli olup olmadığını nasıl anlar? Genetik kodlar çocukların ileriki yaşlardaki meslek seçimlerini ne ölçüde etkiliyor? Beynin sağ ve sol kürelerinin ağırlıklı olarak kullanılması nasıl sonuçlar doğuruyor? Küçüklükten itibaren bir bilim ya da sanat dalını seçerek çocuğunuzu yetenekli olduğu konuda yönlendirmek onun sayısal ya da sözel zekasını ne ölçüde etkiliyor? sevgilibebek.com’dan Pedagog Şenay Yılmaz; özellikle 3-5 yaş aralığının çocuğu bir sanat ya da spor dalına yönlendirmek için altın çağlar olduğunun altını çiziyor ve hem bilim hem de sanat alanı tercihiyle yetişen çocukların ileriki yaşlarda IQ ve kişilik özellikleri açısından farklılıklar gösterebileceklerine inanıyor. “Eğer dünyaca ünlü bilim adamlarını araştırırsanız mutlaka bir bilim dalında çok iyiyken diğer bir sanat ya da spor alanında da baskın bir yanı olduğunu göreceksiniz. Örneğin Leonardo Da Vinci; ünlü bir ressamdır ama aynı zamanda matematikçi ve bilim adamıdır.”



Çoklu Zeka Kuramları

Çocuğunuz sözelci mi, sayısalcı mı, görselci mi, işitselci mi, dokunsalcı mı? Bu alanlar çocuğunuzun hangi zeka tipini ağırlıkta kullandığını gösterebilir. Bu alanlara yönelik yapacağınız yönlendirmeler onun kuvvetli alanlarını daha da besler. Bu da çocuğunuzun özgüveninin artmasını ve katılımının fazlalaşmasını sağlar. Aitlik duygusu çocuk gelişiminin temellerinden olmazsa olmaz değerlerinden biri. Bu nedenle ailenin bir üyesi olduğunu hissettirmek, mutlu ve huzurlu bir ortam sağlamak çocuğunuzun zeka puanını en az 1-2 puan artırır.



