Çocuğunuz R’leri söyleyemiyorsa…

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Uzmanlar 6 yaşına kadar kendiliğinden düzelmeyen konuşma bozukluğunun kalıcı olabileceğinin ve tedavi gerektirdiğinin altını çiziyor!

Yazı: Seçil Kılıç



Çocuğunuz r’leri söyleyemiyor mu? Bu durumu sempatik bulup onu bu sorunuyla başbaşa bırakmayın. Uzmanlar 6 yaşına kadar kendiliğinden düzelmeyen konuşma bozukluğunun kalıcı olabileceğinin ve tedavi gerektirdiğinin altını çiziyor. Erken dönemde bir uzmandan destek alarak bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz! Konuyla ilgili olarak Amerikan Hastanesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Seda Atilla Şahin’den bilgi aldık.



Konuşma bozukluğu neden olur?

Belli sesleri çıkarabilmek için dil, dudak, damak ve çene koordinasyonunun gelişmesi gerekir. Çocukluk devresinde gerçekleşen bu gelişme yetersiz olduğunda, ortaya konuşma bozuklukları olarak tanımlanan sorunlar çıkabiliyor. Bu sorunların başındaysa r’leri söyleyememek geliyor. 6 yaşına kadar normal karşılanabilecek olan bu durum kendiliğinden düzelmemişse bir uzmana başvurmak gerekiyor. Çünkü erken dönemde önlem alınmadığında bu sorun çocukta yerleşik bir hal alabiliyor.



R’leri neden söyleyemiyor?

R’leri söyleyememenin en sık rastlanılan nedeni yanlış dil alışkanlığı olarak gösteriliyor. Sesleri doğru üretememek de sonuçta artikülasyon ve fonolojik bozukluğa sebep oluyor. ‘B’ ya da ‘m’ gibi harfler dudak sesleri olduklarından rahatlıkla görülüyor ve çocuğa görsel olarak anlatılabiliyor. Ancak ‘r’ sesi ağzımızın arkasında üretilen bir ses olduğu ve gerekli dil pozisyonu rahatlıkla görülemediği için çocuğun bu sesi çıkarmayı görme desteğiyle öğrenmesi diğer seslere göre daha zor oluyor.



Bazı sesler çocukları zorlayabiliyor

Çocuklar birçok sesi doğru üretmekte zorlanabiliyorlar. En sık rastlanılan hatalar ‘k’ yerine ‘t’, (kapı yerine tapı gibi), ‘g’ yerine ‘d’ (gel yerine del gibi), ‘ş’ yerine ‘s’ (kuş yerine kus gibi) ve konuşma peltekliğine sebep olan ‘s’ yerine ‘z’ seslerini üretmek. Bunlar da diğer ses üretim bozuklukları gibi konuşma terapisiyle kolaylıkla tedavi edilebiliyor.



