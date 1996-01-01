Annelerin hayatını kolaylaştıracak 45 farklı alışveriş sitesini bu yazıda bulabilirsiniz.

Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim



Anneler her zaman pratik olmak zorunda, zira zamanla yarışıyorlar. İş, ev, aile ile ilgilenmek ve bütün bunları yaparken kendine de zaman ayırabilmek gerçekten bir beceri istiyor. Benim gözümde birer ‘süper kahraman’ olan annelerin hayatını biraz da olsa kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf edebilmelerini sağlamak için bebek ve çocuk ürünlerini satın alabileceğiniz online alışveriş adreslerini paylaşmak istedim. Oyuncaktan giyime, bakım ürünlerinden mobilyaya aklınıza gelebilecek tüm ürünler için 45 farklı siteyi bu yazıda bulabilirsiniz. İyi alışverişler!



www.iyicuceler.com, İstanbul’da Anadolu yakasının butik çocuk kitapçılarından biri olan İyi Cüceler’in yaş ve türe göre ayrılmış online alışveriş sitesi. Yüzde 10 indirim uygulanıyor.İyi Cüceler’de düzenlenen atölyeler ve kitap okuma şenlikleri hakkında bilgileri ve etkinlik takvimini de sitede bulabilirsiniz.



www.kipitap.com’da çocuklar için yaş grubuna göre düzenlenmiş kitaplar dışında kutu oyunları, eğitici setler ve yapbozlar da satılıyor. Günışığı Kitaplığı 1996’dan bu yana çocuklar ve gençler için kaleme alınmış 200’den fazla kitap yayınlamış, çocuklara özel yayınevlerindenbiri. www.gunisigikitapligi.com sitesinde yaş grubuna göre ayrılmış kitaplar dışında yazarlar hakkında bilgi bulmak da mümkün.Çocuğunuzun okuduğu bir masal kitabının kahramanı olmasını ister misiniz? www.pipapipa.com ve www.kitapyildizi.com sitelerinde önceden hazırlanmış farklı masal kitaplarından birini seçiyorsunuz, çocuğunuzun fotoğrafı ve hakkındaki bilgileri kullanarak ona özel bir masal kitabı yaratabiliyorsunuz.

