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Çocuk Kitapları Çocuk Gelişiminde Çok Önemli

Çocuk Kitapları Çocuk Gelişiminde Çok Önemli

Okuma tutkusu çocuklara küçük yaşlarda aşılanmalı. Bunun en doğru yolu olan çocuk kitapları, ömür boyu devam eden okuma alışkanlığının temelini atmanın yanı sıra çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlıyor. Tabii kitapların seçiminde ebeveynlere büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü dikkat edilmesi gerekenlerin sayısı hiç de az değil…

Okuma alışkanlığını henüz çocuk yaşlarda edinmek gerekiyor. Bunun için en bilinen yol olan çocuk kitapları, kalıcı okuma alışkanlığının temelini atmanın yanı sıra çocukların keyifli zaman geçirmelerini de sağlıyor. Tabii tüm bu süreçte ebeveynlere de büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü dikkat edilmesi gerekenlerin sayısı hiç de az değil. 

Çocuklar Erken Yaşta Kitaplarla Tanıştırılmalı

Dış dünyayı anlamlandırabilmenin en önemli araçlardan biri olan çocuk kitapları, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimin de tamamlanması için uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Roman, öykü, masal, fabl, şiir gibi tüm edebi türler hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştiriyor, dünyaya daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlıyor. Doğru seçilen çocuk kitapları bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayarak okumayı benzersiz ve ilgi çekici bir deneyim haline getiriyor. Siz de her bilinçli ebeveyn gibi çocuklarınızı mümkün olduğunca erken bir yaşta kitaplarla tanıştırmalısınız. Okuma deneyimi için illa okumayı öğrenmelerine gerek yok. Birlikte kitap okuyabilir, öykü kurabilir veya sesli kitaplar dinleyebilirsiniz. 

Yaşa Uygun Çocuk Kitapları Seçilmeli

Ebeveynler en çok yaşa uygun çocuk kitapları seçiminde zorlanıyorlar ve başkalarına danışıyorlar. İlgili kitabın amacına ulaşması için özellikle çocuk yaştaki bireylerin gelişimine uygun olması gerekiyor. Aksi halde verilen mesajlar yerine ulaşamayacağı gibi çocuklar kötü bir kitap okuma deneyimi sonrasında istenmeyen önyargılara da sahip olabilirler. En az yaş kadar önemli bir nokta daha var: kitapların içeriği. Ebeveynler düzgün içerikli kitaplar konusunda geçmişe oranla çok daha hassas hareket ediyor. Bu nedenle güvendikleri ebeveynlerin tavsiyelerine uyuyorlar ya da kitapları bizzat okuyup içeriklerinde herhangi bir sorun olmadığını anladıktan sonra çocuklarına veriyorlar. Çünkü söz konusu çocuk kitapları olunca her zamankinden de titiz davranmak artık şart. Kimse çocuklarının şiddet içerikli, cinsiyetçi sözlerle ve kalıp yargılarla dolu kitaplara maruz kalmasını istemiyor. Dikkat edilmesi gereken diğer içerik özellikleri ise;

  • Argo ifadeler bulunmamalı.
  • İyiyi, doğruyu ve etik olanı savunmalı.
  • Irkçı, belli bir grubu ötekileştiren veya dışlayan söylemler bulunmamalı, evrensel değerlere uygun şekilde yazılmış olmalı.
  • Okurken eğlendiren macera içerikleri ağırlıkta olmalı.
  • Eleştirel düşünmeye teşvik etmeli.
  • Kavramlar gelişim özelliklerine uygun olarak kullanılmalı. Bunun için yaş aralıklarına uygun ayrıntılı bir araştırma yapmanın haricinde pedagoglara da danışmak gerekiyor. 


Çocuk Kitapları Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Fiziksel Özellikler

Çocuk kitapları seçerken kitapların içeriği kadar fiziksel özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu, en çok da konforlu bir okuma deneyimi için şart. Aşağıdaki özelliklere sahip kitaplar daha çok ilgi çekiyor;

  • Farklı büyüklüklerdeki ilginç kitap tasarımları,
  • Parlak ve renkli sayfalar, renkli yazılar,
  • Yaşa uygun açık ve net görsellerle zenginleştirilmiş içerik,
  • Dayanıklılık açısından dikişle tutturulmuş sayfalar,
  • Eğlenceli görselleri olan karton kapaklar,
  • Ne çok kısa ne de çok uzun hikayeler,
  • Harf puntosunun 18-24 aralığında olması gerekiyor. Çocukların yaşı arttıkça puntolar küçültülmeli…
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