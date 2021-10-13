Ev ödevi gerekli mi? Ev ödevinin yararları ne?

Öğretmenlerin sadece ebeveynlerden ve öğrencilerden her yıl duydukları değil, aynı zamanda kendi aralarında tartıştıkları bir soru: “Ev ödevleri gerçekten gerekli midir?” Bu konuda birçok araştırma yapılmış ve çoğu araştırma, ev ödevinin gerekliliğini hem destekliyor hem de ona karşı çıkıyor; bu da tartışmayı eğitimcilerin etkili şekilde yanıt vermesini zorlaştırıyor. Birçok kişi ilkokul öğrencilerine ev ödevi vermenin öğrenmenin önemli bir parçası olduğunu düşünse de, tartışmaya açık bir konu olarak gündemde yerini koruyor. Peki, ev ödevleri gerçekten verilmeli mi? Ev ödevinin yararları ne? Ne kadar ödev verilmeli? Eğitimci Can Uysal, konu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Uysal'ın yorumları şöyle:

İnsanlar neden ev ödevinin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor?

Pek çok kişi, ilkokul öğrencilerine ev ödevi vermenin öğrenmenin önemli bir parçası olduğunu düşünüyor. Heceleme ve el yazısında daha iyi olabilmek için, derslerde öğrendiklerini uygulamalarına ev ödevlerinin yardımcı olduklarına inanıyorlar.

Ödev yapmanın çocuklara kendi başlarına nasıl çalışacaklarını ve kendileri için disiplinli olmalarını öğretmede yardımcı olduğunu söylüyorlar ki her ikisi de yaşamda yararlı olacak becerilerdir. Ayrıca, ev ödevleri ebeveynlerin çocuklarının öğrenmelerine katkıda bulunmalarını da sağlar.

Ödev, sadece çocuklara dersten sonra yapacak bir şeyler verme uğruna verilmez. Uzmanlara göre, ev ödevi tipik olarak üç amaçtan birine hizmet etmelidir: uygulama, hazırlık veya ilaveler.

Uygulama, hazırlık veya ilaveler öğrencilerin:

Yeni kazanılmış bir beceride ustalaşmaya çalışması,

Gelecekteki bir ders için hazırlık yapması, örneğin fen ders kitabındaki bir sonraki bölümü okuması ya da yakında sınıfta ele alınacak bir konuyu araştırması gibi,

Derse dahil olan bir konuyu, belki bir rapor yazarak veya bir bilim fuarı projesi oluşturarak paralel çalışmalar yaparak genişletmesi anlamına gelir.

Öğrencilerin aldığı ödev yukarıdaki işlevlerden herhangi birine hizmet etmiyorsa, öğretmenleri ile verilen görevler hakkında görüşmek faydalı olacaktır.



Ödev ne kadar sürmeli?

Ödevinin bir öğrencinin bitirmesi ne kadar sürmeli sorusu, sınıf seviyesine ve yeteneğine bağlıdır. Uzmanlar küçük öğrencilerin her gece ev ödevlerinde yalnızca seviye başına yaklaşık 10 dakika harcamasını tavsiye etmişlerdir. 10 dakikalık kural olarak bilinen bu, birinci sınıf öğrencinizin, görevini tamamlamak için ortalama olarak sadece 10 dakikaya ihtiyacı olduğu, ancak beşinci sınıf öğrencinizin 50 dakikaya ihtiyaç duyması daha muhtemel olduğu anlamına gelir. Bu araştırmaya rağmen, tüm çocukların farklı derslerde farklı güçlü yönleri olduğu göz önüne alındığında, ev ödevi konusunda hızlı ve sert bir kural koymak zordur. Matematiği seven bir çocuk, matematik ödevlerini diğer ödevlerinden daha hızlı tamamlayabilir. Ayrıca, bazı çocuklar sınıfta olması gerektiği kadar dikkatli olmayabilir, bu da ev ödevlerini anlamalarını ve zamanında tamamlamalarını zorlaştırır. Diğer çocuklar tanı konmamış öğrenme güçlüğü çekebilir, ev ödevi ve sınıf çalışması zorlaşabilir.

Kararında ev ödevinin yararları ne?

Peki ev ödevinin faydaları ne? Uysal kararında verilen ev ödevlerinin yararlarını şöyle sıralıyor:

Nasıl öğrenmesi gerektiğini ve nasıl bağımsız çalışması, araştırma yapması gerektiğini öğrenir,

Çok iyi öğrendiğini düşündüğünü bir konuda zorlandığında eksiklerini nasıl giderebileceğini ve bu durum sonucunda oluşan hayal kırıklığının üstesinden nasıl gelebileceğini öğrenir,

Öğretmenin verdiği ödevler onun önemli gördüğü konularla ilgili olduğu için yapılacak sınavlardaki konular hakkında fikir sahibi olmasını sağlar. Ödevlerin yapılıp yapılmaması öğrencinin sınav sonucunuza dair bir ipucudur.

Ödevlere olan tutum aile, arkadaşlar ve öğretmeninizle olan bağı kuvvetlendirir ya da aksi durum oluşturabilir.

Ödev yapmak sıkıcı gelse de sorumluluk alma ve hesap verebilirliği öğretir,

Ödevleri tamamlamak özgüveni de artıracağı için okul hayatında motive edici rolü vardır,

Zaman yönetimini ve önceliklerini görmesini sağlar,

Konuları kavramasına yardımcı olur, tekrar edilmeyen şeyler unutulmaya mahkum olacaktır,

Değerlendirmelerden önce kendini değerlendirme imkanı sağlar.



Aşırıya kaçılmış ödevler ise öğrencilerde: