Her şeye 'evet' de 'hayır' da demeyin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bazı anneler var ki, çocuklarının her istediğini yapıyor, bir dediğini iki etmiyor! Bazıları da var ki, çocuk ne dese ‘hayır’ diyor, kesinlikle dinlemiyor! Baştan anlaşalım; ikisi de yanlış!

Yazı: Elif Girgin



‘Evetçi’lerle, ‘Hayırcı’lar arasında ne gibi farklar var? Her istediği yapılan ya da her istediği engellenen çocuk bu durumdan nasıl etkileniyor? Bu tutumların çocuklar üzerindeki etkileri ileride ne şekilde ortaya çıkabiliyor? Ve tabii, ideal olan ne? Nasıl bir denge kurmalı, çocuğun taleplerine nasıl karşılık vermeliyiz? Aile Eğitmeni, Profesyonel Koç ve Eğitim Danışmanı Souzan Bachir ile, ‘Evetçi’ ve ‘Hayırcı’ anneleri konuştuk.



Evet…

‘Evet’, aslında ne kadar da olumlu anlamlar içeren bir kelime gibi değil mi? Düşünsenize evliliğe ilk adımı atarken bile evet diyoruz! Bir şeyi istediğimizi, sevdiğimizi evet diyerek belli ediyoruz. Ama söz konusu olan çocuklar olunca ‘evet’in dozunu ayarlamamız gerekiyor, çünkü bugün ‘sevgi’ adına her istediğine ‘evet’ yanıtı alan çocuk, ileride başkalarının ‘hayır’larıyla karşılaştığında bocalayabiliyor! Peki anne bunu neden yapıyor? Bu kişiye göre değişiyor ancak, anne sürekli evet derken çocuğunu üzüntü ve hayal kırıklıklarından korumaya, ona sevgisini fedakarlıklarla göstermeye, çocuğa ‘Benim için çok değerlisin, senin için her şeyi yaparım’ demeye çalışıyor. ‘Zaten hayatla yüz yüze geldiğinde, evden çıktığında yeterince hayır ile karşılaşacak, en azından ben ona hiç reddedilmediği bir alan açayım’ diye düşünüyor. Bu her dileğin gerçekleştiği bir çeşit sahte cennet... Ve anne bu cennetin yaldızlarının çocuk için çok büyük sarsıntılarla döküleceğini öngöremeyebiliyor sevgisinden dolayı. Aile Eğitmeni Souzan Bachir, “Çocuk ve ebeveyn ilişkisinin ötesinde, öncelikle genel olarak toplumda bir ‘hayır diyememe sendromu’ olduğunu hatırlatmamız gerek. Zira birine ‘hayır’ demenin kültürel olarak bu denli zor olmasının nedeni, meseleyi o andaki konuya ve bireysel alanımıza saygıya yönelik ele almak yerine, daha çok kişiye yönelik bir reddediş olarak algılamamız. Hele söz konusu çocuk olunca, en değerli varlığımızı üzmemek, kırmamak ve belki de ‘şımartmak’ için kurallarımızdan ve kendimizden taviz vermeyi ‘sevgi’ olarak algılayabiliyoruz” diyor. Bachir’e göre, bu çok sorunlu bir yaklaşım. Zira çocuklarımızı yetiştirirken mümkün olduğunca sosyal hayatın doğal bir parçası olan kurallara ve disipline dair bilinci vermeye dikkat etmeliyiz. Çocuğumuza her isteğine evet demeden de ona değer verdiğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermenin daha anlamlı ve uzun vadeli yollarını bulabilmeliyiz.



Hayır…

Hayır kelimesi de her ne kadar olumsuzluk içerse de, bazı sınırları çizmek adına çocuklar için gerekli. Çünkü çocukların sınırlara da ihtiyacı var. Ancak bu konuda da ölçülü davranmak ve ‘hayır’ın içini doldurmak gerekiyor! Unutmayın ki, karşınızda yaşı kaç olursa olsun bir birey var. Onun merakını ve öğrenme isteğini köreltmemek için hayır bile deseniz, bunu pozitif bir söylemle yapmanız ve karşılıklı iletişim kurmanız gerekiyor. Peki hayır diyen anne bunu neden yapıyor? İlginçtir ki, ‘hayır’ diyen anne de evet diyen anne gibi çocuğunu korumaya çalışıyor ve hayır diyerek, kendince aldığı önlemlerle çocuğuna zarar gelmemesi için her şeyi yapacağı mesajını vermeye çalışıyor. Mümkün olduğunca katı bir şekilde otoriter davranırsa, çocuğun hayata karşı daha güçlü duracağını farz ediyor. Çocuk ağlayıp üzüldüğünde anne-baba muhtemelen çocuktan daha çok üzülüyor fakat, ‘Çok üzülsem de, senin iyiliğin için, sana rağmen hayır diyeceğim’ diye düşünerek kendince fedakarlık yapıyor.

Souzan Bachir, “Disiplin ve kural koyma bize otoriter olmayı çağrıştırıyor olabilir fakat ‘hayır’ derken makul olmalı, tek kural koyucu olarak davranmak yerine çocuğun isteklerini anlamaya çalışmalı ve birlikte karar almaya özen göstermeliyiz. Çocuğumuzun başta kulağa anlamsız gelen isteklerini de dikkate alarak üzerinde düşünmemiz gerek. Belki de hayır dediğimiz şey aslında sandığımız kadar anlamsız ya da zararlı değil. Çocuklarımızın bize yeni şeyler öğretmesine de imkan tanımalıyız” diyor.