İlkokula başlangıçta sizi ve çocuğunuzu neler bekliyor?

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İlkokul, çocukların hayatında önemli bir yer tutan akademik merdivenlerin ilk basamağı. Anne-babaların heyecanla beklediği bu süreç kimi zaman şaşırtıcı bir hal de alıyor. Okula başlama aşamasında sizi bazı sürprizler bekliyor.

Yazı: Halime Sürek Kahveci



Kreşe ve anaokuluna gitmiş olsa bile ilkokul, çocuğunuz için bambaşka bir deneyim! Kendinizi hatırlayın; artık oyun daha az, sorumluluklar daha fazlaydı ve sizi sürekli kucaklayıp öpen değil, öğrenmeniz için yönlendiren bir öğretmenle birlikteydiniz. Her şey biraz ürkütücü görünüyordu. İşte şimdi sizin gözünüzde belki de hala bir bebek olan yavrunuz aynı deneyimi yaşamak üzere... Üstelik sizin çocukluğunuzdan bugüne eğitim sisteminde çok şey değişti. Kısacası sürprizlere hazırlıklı olmak lazım. An Eğitim ve Aile Danışmanlık Merkezi’nden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Nurten Aydın’a, “Bu yıl çocukları ilk kez okula giden anne-babaları neler bekliyor?” diye sorduk. O da beş olumsuz, beş olumlu sürprizi sıraladı.



NEGATİFLER

1. Uyum sorunları

Değişik bir ortama, anaokulundan farklı, daha büyük bir yapıya ve kurallı bir okul hayatına başladığı için çocuklarda uyum problemleri görülebiliyor. Bu problemlerin kendini gösterme şekli ise arkadaş edinmede ya da öğretmenle iletişimde görülen zorluklar. Genellikle anaokulu öğretmenleri ile daha sıcak, yakın bir ilişki kurabildiği için çocuk, ilkokulda da aynı beklenti içinde olabiliyor. Doğal olarak çeşitli kuralları olan bir sınıfta bu ilişkiyi göremeyince öğrencide uyum sıkıntısı başlayabiliyor. Anne-babalar “Bu çocuk anaokulunda böyle değildi” diyebilir. Değildi çünkü anaokulunda hem ilişkiler hem de okulun fiziksel ortamı farklıydı.



2. Ödev yapmada zorluk

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren yapabilecekleri işler verilmediği için sorumluluk duygusu gelişmiyor. Okul döneminin en önemli sorumluluklarından biri de ödev... Gelişmeyen bu duygu nedeniyle çocuklar özellikle okulun ilk aylarında ödev yapmakta zorlanıyor. Bunun yanı sıra, 40 dakika sınıfta oturmak, parmak kaldırarak konuşmak da birer sorumluluk. Bu tür kurallı davranışların yerine getirilmesinde de çocuklar sıkıntı yaşayabiliyor.



3. Popüler çocuk sendromu

Bazı çocuklar anaokullarında esprili yanlarıyla ya da farklı özellikleriyle sivrilip arkadaşları arasında popüler bir konuma geliyor. Ancak ilkokul çağında diğerleriyle eşit olup kendini gösteremeyince bu çocuklarda özgüven sorunu baş gösterebiliyor. Okul ortamında aradıklarını bulamamalarının sonucunda duygusal sıkıntılar olabiliyor.



4. Evde agresif davranışlar

Özellikle sosyal gelişim ve özgüven eksikliği yaşayan, içe kapanık olan çocuklar, okul ortamlarında yaşadıkları sıkıntıyı evde agresif davranışlar olarak sergileyebiliyor. Ebeveyn okula gidip öğretmenle konuştuğunda çocuğunun son derece sakin olduğunu duyabiliyor. Ama aynı çocuk evde, ortalığı kasıp kavuruyor. Bunun nedeni çocuğun okulda yaşadığı sıkıntıyı bastırmaya çalışması.



5. Disiplin sorunları

Anaokullarındaki rahat ortama alışan çocuklar, olmadık yerde ağlama, isteklerini ağlayarak dile getirme, tırnak yeme, alt ıslatma, huzursuzluk gibi davranışlarla kendini gösteren disiplinle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyor.



Özellikle sosyal gelişim ve özgüven eksikliği yaşayan, içe kapanık olan çocuklar, okul ortamlarında yaşadıkları sıkıntıyı evde agresif davranışlar olarak sergileyebiliyor.



