Annelikle beraber okuma zevkleriniz de değişmeye başlıyor. Önce bebeğe hazırlık, sonra onun gelişimi, ardından birlikte okunacak neşeli kitaplar derken bir bakacaksınız kendi kitap seçimlerini yapmaya başlamış.

Fransız yazar Alphonse Daudet, “Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar” der. İyi bir kitabın gerçek bir hazine olduğunu bilen anneler, bu dostlarından hamilelik dönemlerinde de vazgeçmezler. Kimi çocuğu doğduktan sonra kitap okumaya yeterince vakit bulamayacağı kaygısıyla, kimi hiç bilmediği bir konu hakkında her şeyi öğrenmek istemenin açlığıyla kitaplara sarılır. Türler çeşitlenir; önce aile, çocuk bakımı kitapları, bir süre sonra da çocuk kitapları için kütüphanelerde yer açılır. Onlara okunacak kitaplar özenle seçilir. Bunun için güvenilir kaynaklardan öneriler alınır, hatta çocuklukta okunan klasik kitaplar tekrar gözden geçirilir. Kimi elenir, kimi başucu kitabı yapılır. Çocuklara kitap okumayı sevdirmek kadar okuduğunu iyi değerlendirmesini öğretmek gerektiği de hesaba katılınca ince eleyip sık dokuma de titizliği eklenir kitap seçimine. Bu ay biz de anne adaylığından çocukların ergenlik çağına gelinceye kadar yol gösterici olabilecek kitaplar konusunda bir derleme hazırladık. İyi okumalar!

Hamilelik kütüphanem

Hamilelik haberini alan her anne doğum anına kadar bebeğin anne karnındaki gelişimini merak eder. Bu yüzden de hafta hafta, ay ay hamileliği anlatan kitaplar tercih sıralamasının en üstüne yerleşir. Heidi E. Murkoff ve Sharon Mazel tarafından yazılan “Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler”i bu döneminde okumayan yoktur herhalde. Tracy Hogg’un “Yeni Annelere Mucize Çözümler” kitabı da “Bebeğimi nasıl uyutacağım, nasıl emzireceğim?” gibi sorulara yanıt arayan ve doğumu izleyen haftalarda ne yapacağını bilemeyen anneler için iyi bir seçim. Ayşe Öner’in “Hamilelik Doğum ve Bebek Bakım Kitabı” ise hamile egzersizlerinden hastaneye hazırlığa, lohusalıktan gaz sorununa ve bebek masajına kadar birçok konuda bilgiler içeriyor. “Her kadının ve çocuğun öyküsü farklıdır, aynı parmak izleriyiz gibi şu hayatta” diyen Güneş Ulus’un “Anneliği Like Et” kitabı ise annelikte sihirli bir değneğin olmadığını tecrübelerle anlatan ve endişeleri alıp götüren bir öneri. Monta Z. Briant’ın, “Bebeklerin İşaret Dili” kitabı ise anne babalar için henüz konuşmaya başlamamış çocuklarıyla daha kolay iletişim kurmalarını sağlayacak bir yöntem sunuyor. Bebeklere özgü işaret teknikleri ve oyunları keşfetmek isteyenler için...

0-6 Yaş kütüphanesi

Emzirme, kolik gibi tecrübelerle ilk dönem atlatıldıktan sonra zihinsel gelişim, davranış, beslenme, oyun becerileri gibi konular ebeveynlerin ilgi alanındaki yerini alıyor. İşte bu dönemde okunabilecek kitaplar...





Kardeş rekabeti /Adele FaberElaineMazlish

Kardeşliğin doğasında rekabet olsa da önemli olan çocukların, işbirliğinin normal kabul edildiği, öfkelerini sağlıklı bir şekilde ifade ettikleri ve bir birey olarak değer gördükleri bir ortamda büyümeleri... “Çocuklarımıza farklılıklarına rağmen bir arada yaşamayı öğretebiliriz” diyen Adele Faber ve Elaine Mazlish, bu kitapta anne babalara çocuklarının çatışmalarıyla başa çıkabilmeleri için basit ama etkili yöntemler sunuyor.





Çocuğun duygusal dünyası /Isabelle Filliozat

Anne ve babalar bazen çocuklarının duyguları karşısında çaresiz kalır, ağladıklarında ne yapması, paniklediklerinde nasıl davranması gerektiğini bilemez. Gerçek hayattan örnekler içeren bu kitap, özerkliğini kazanma sürecinde çocuğunuza eşlik etmenize, kendi çocukluğunuzla yeniden bağ kurmanıza ve daha uyumlu bir aile ortamına sahip olmanıza yardım edebilir.





Çocuğum neden uyumuyor? /Sarah Ockwell Smith

Uyku eğitimi için öneriler bulabileceğiniz bu kitap, “Çocukların anne babalarıyla uyumaları zararlı mı?”, “Uyku eğitimi nedir?”, “Beslenme alışkanlıkları uyku düzenini bozar mı?” gibi soruların yanıtlarını sunuyor.





Oyun oynama sanatı /Aletha J.Solter

Her çocuk oyun oynamayı sever ve kendini çoğu zaman oyunlarla ifade eder. Siz de çocuğunuzun sorunlarını oyunun iyileştirici gücüyle çözmek istiyorsanız, doğal ebeveynlik akımının öncüsü Aletha J. Solter’ın “Oyun Oynama Sanatı” adlı kitabında çocuğunuzun stresini azaltacak, aranızdak bağı güçlendirecek ve davranış sorunlarını çözecek oyun önerileri bulabilirsiniz.





Gökdelene giren bulut /Behiç AK

Yazar ve karikatürist Behiç Ak, okurlarını bu kez bulutlara konduruyor, tepelerde uçuruyor. Gökdelenin tepesinde yaşayan Minik Koko ve köpeği Bonbon, pencereden içeriye giren bir bulut ile masmavi bir maceraya uçuru veriyor. Yenilenen tasarımıyla da görsel okuma olanağı sunan kitap, kent yaşamının bunalttığı insanları hayal dünyasının zenginliklerine davet ediyor, çocuklara oyun arkadaşı oluyor.





Çocuklar nasıl başarılı olur? /Paul Tough

Bu kitap, bilimsel yöntemlerle karakterin gizemlerini çözen yeni nesil araştırmacıları ve eğitimcileri tanıtıyor. Onların ve yardım ettikleri öğrencilerin hikayelerinden yola çıkan Paul Tough, kitabında çocuklukta stres, şımarıklık ve başarı arasındaki bağı inceliyor ve ailelerin çocuklarını en iyi şekilde yetiştirebilmeleri için yeni fikirler sunuyor.





Bunları da okuyun!

Pozitif pedagoloji ile öğrenmek/ Audrey Akoun-Isabelle Pailleau

Beşikte durduğu gibi durmuyor/ Dicle Keskinoğlu

Anneliği like et/Güneş Ulus

Harika haftalar/ Dr. Hetty Van De Rijt&Rr. Frans Plooij

Bilinçli bebek/Aletha J. Solter

Denemediğim yol kalmadı/Isabelle Fillozat

Sağlıklı yemekler mutlu çocuklar/Clara Seren Amram

Kötü alışkanlıklara iyi öneriler/ Şermin Çarkacı

Ev yapımı sihirli değnek/Şermin Çarkacı

Bebeğimle oynuyorum/Sinem Özen Canbolat

Doğal ebeveynlik/Adem Güneş

Koşulsuz ebeveynlik/ Alfie Kohn

Beni ödülle cezalandırma/Özgür Bolat

Başarıya götüren aile/Doğan Cüceloğlu

0-6 Yaş çocuk eğitimde 100 temel kural/Adem Güneş

Çocuğunuzun ilk 6 yılı/Haluk Yavuzer

Mahallenin en mutlu yumurcağı/ Dr. Harvey Karp

Çocuklarımızla cinsellik hakkında nasıl konuşalım?/Prof. Dr. Bengi Semerci

Okul öncesi kitapları

Birçok araştırma okuma alışkanlığının temelinin aile içinde ve erken yaşlarda atıldığını ortaya koyuyor. Okuma-yazma dönemi öncesinde çocuğunuza kitap okumanız birlikte güzel vakit geçirmeniz kadar birçok fayda da sağlıyor. Öğrenme ve dil becerisinin gelişmesi, sözcük dağarcığının gelişmesi, yeni bilgiler öğrenmesi bunlardan birkaçı. Çocuğunuza kitap okurken onun hayal dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulmak için sorular sormak, kitaptaki bilmediği kelimeler üzerine tahmin yürütmesini istemek, öykü kahramanlarıyla ilgili sorular sormak ve okuma araları vererek “Sence sonra ne olmuş?” gibi düşünmeye yöneltmek de önemli. İşte bu yaş grubunun gelişim düzeyine uygun kitaplar

Zogi /Julia Donaldson-Axel Scheffler

Yavru ahtapot olmak çok zor / Sara Şahinkanat

Üç kedi bir dilek /Sara Şahinkanat

Uç paytak uç /Melanie Joyce

Pırtık tekir /Julia Donaldson



Çocuğumun kitaplığı

Okul dönemi başladıktan sonra kitabevi ziyaretlerini sıklaştırmak, çocuğun ilgi alanına yönelik seçimleryapmasına izin verme zamanı geliyor. Bazı anneler “Çocuğum kitap okumayı sevmiyor”, “Bir türlü okuma alışkanlığı kazanamadı” gibi cümleleri sıkça kuruyor bu dönemde. Siz de onlardan biriyseniz, kitapların da en az teknolojinin renkli dünyası kadar ilgi çekici olabileceğini anlatmanın yollarını arıyor olabilirsiniz. İşte önerilerimiz:

*O yattıktan sonra ya da okuldayken sessiz bir ortamda kitap okumayı tercih ediyor olabilirsiniz ama unutmayın, çocuğunuz söylediğinizi değil, gördüğünü yapar. Onun sizi okurken görmesine özen gösterin. Televizyon ve bilgisayarı ise çocuğunuz uyuduktan sonra açın.

*Birlikte kitap fuarlarına ve kitap günlerine gidin. Yazarların imza günlerine katılarak onlarla tanışmasını sağlayın.

*Kitabevi ziyaretlerini yaptığınızda seçimleri konusunda elbette ona fikir verebilirsiniz ama onun seçimlerini de tamamen görmezden gelmeyin. Belki sizinki deneylere meraklı bir minik ve futbolcuların hayat hikayelerini anlatan kitaplar okumak istiyor.

*Arkadaşlarıyla birlikte bir kitap kulübü kurması veya kitap okuma günü düzenlemesi konusunda onu teşvik edebilirsiniz.

Popüler kitapları o zaten keşfedecektir, işte sizin önerebilecekleriniz:

Dünyanın merkezine yolculuk

Jules Verne’nin (1828-1905) en ünlü romanlarından olan Dünyanın Merkezine Yolculuk, ilk kez 1864 yılında basıldı. Daha hava taşıtı ve pratik denizaltılar bile bulunmadan yıllarca önce, denizlerin altı, gökyüzü ve uzaya ilişkin konularda romanlara imza atan Jules Verne’in yapıtları 150’ye yakın dile çevrildi.

Küçük kara balık

Dünyanın en devrimci balığı ile tanışmadan olmaz!İranlı yazar Samed Behrengi’nin bu kitabı, adalet, eşitlik, direnebilme gibi kavramları vurgulayan bir başyapıt. Behrengi’nin “Bir Şeftali Bin Şeftali” kitabı da okunması gerekenler arasında.

Küçük prens

Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve ilk olarak 1943 yılında basılan ‘Küçük Prens’, her yaşta tekrar tekrar okunabilecek, her okunuşta farklı bakış açılarının kapısını açabilecek özellikte. Dostluğun önemini, bakmaya değil görmeye çalışmayı, yabancılardan öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki...

Şeker portakalı

Şeker Portakalı, yaşamın beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze’nin başından geçenleri anlatıyor. Hayal gücü geniş bir çocuk olan Zeze, yeni taşındıkları evlerinin bahçesindeki bir şeker portakalı fidanını arkadaş ediniyor, yaptıklarını ve hayallerini ona anlatıyor.

Cömert ağaç

Shel Silverstein’in dokunaklı ve hayat derslerini içinde barındıran bu kitabı “Almadan vermeyi, karşılıksız olsa da sevmeyi, vermenin bir mutluluk sebebi” olabileceğini anlatıyor.