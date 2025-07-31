79 yaşındaki süperstar Ajda Pekkan'dan Harbiye'de maskeli şov
Türk pop müziğinin 'süperstarı' 79 yaşındaki Ajda Pekkan, bu akşam Harbiye Açık Hava'da hayranlarıyla buluştu. Kırık beyaz tonundaki elbisesi, pelerinini ve eldivenlerini parıltılı bir maske ile tamamladı. Süperstar yine hayranlarından tam not aldı.
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Türk pop müziğinin 'süperstarı' Ajda Pekkan, 79 yaşında olmasına rağmen enerjisiyle hayranlarını bir kez daha büyüledi
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Bu akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Pekkan, göz alıcı tarzıyla yine adından söz ettirdi.
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Sanatçı, kırık beyaz tonlarındaki zarif elbisesini, şık bir pelerin ve eldivenlerle tamamladı.
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Kombinin en dikkat çekici detayı ise, tüm bu ihtişamı zirveye taşıyan parıltılı maskesi oldu.