Montessori yatak ürünü ismini Maria Montessori’nin pedagojik yaklaşımından almaktadır. Bu pedagojik yaklaşım çocukların hayata özgür bir birey olarak katılımı için bir başlangıç noktasıdır. Bu yüzden çocuğunuza böyle bir alan kurmanız için Montessori yatak ile işe başlamalısınız. Montessori yatak ile ilgili merak ettikleriniz bu yazıda.

Montessori yatak ürünü, ismini Maria Montessori’nin pedagojik yaklaşımından almaktadır. Bu pedagojik yaklaşım çocukların kendi başına karar almalarını, kendi alanları içerisinde özgür hareket etmelerini ve özellikle anne ve babaya olan bağımlılıklarının azalmasını sağlayarak, kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerinin önünü açar. Çocuğunuzun birey olarak hayata katılması ona seçeceğiniz yatak ve çevresinde kuracağınız dünya ile yakından ilgilidir. Montessori yatak tam da bu pedagojik yaklaşım içinde önem bir yerde durur. Çünkü bu yatak ve oluşturulan alan çocuğunuzun kendi seçimlerini yapabileceği ve kendini özgür hissedebileceği bir yerdir. Montessori yatak çocukların kendi özgür alanlarının yaratılması için, kendi yeterliliğini ispatlaması için bu anlamda çok önemlidir. Şimdi bu yazıda Montessori yatak seçimini önemi ve kullanımı üzerine ayrıntıları sunacağız.





Montessori Yatak ve Oda Düzeni



Montessori yatak seçimi, çocuğa, onun kendine ait hissettiği bir alan sağlar. Çocuğun ebeveynlerden bağımlılığını azaltmak için öncelikle seçilen yatağın zemine yakın olması önemlidir. Tam da bu durum Montessori yatak seçimi için kilit noktadır. Çünkü çocuk uyandığında ya da yatağına yatmak istediğinde kimseden yardım almadan kendi başına bunu yapabilmelidir. Aynı zamanda çocuğun yataktan düşme riski de ortadan kalkacaktır. Bu durum hem anne ve babayı rahatlatacaktır hem de çocuğun böyle bir korku yaşamasının önüne geçecektir. Bu söylediklerimiz çocuğun özgüven inşasında temel niteliği oluşturmaktır. Yatağın zemine yakınlığının yanı sıra, çocuğun oyuncaklarına ve ulaşmak istediği diğer eşyalarına ulaşabilmesi için oda tasarımının da bu düzende kurulması gerekmektedir. Bu düzende Montessori yatak merkezi bir eşya olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece çocuğun yatağa erişiminin kolaylığı, kendi alanını özgürce kullanması ve kendi oyun alanını bu eksende kurması Montessori pedagojisi için temeldir. Çocuk için kurulan bu alan, çocuğun özgürce kendi kararlarını alacağı küçük bir dünya modeli olacaktır.





Montessori Yatak Seçimi



Montessori yatak seçiminde öncelikle yatağın kullanıldığı malzeme ve yatağın diğer bileşenleri mutlaka doğal ve çocuk için üretilmiş ürünlerden oluşmalıdır. Özellikle yatağı boyalı olarak alacaksanız kullanılan boyanın çocuk sağlına olumsuz etkileyecek bileşenler taşımamasına dikkat etmelisiniz. Montessori yatak seçimini yaparken ürünün mutlaka sertifikası kontrol edilmeli, tüm malzeme ayrıntılarına bakılmalıdır. Bu yüzden yatağı alacağınız firma bu konuda güvenilir olmalı, ürün stokunda çocuklar için üretilen ve güvenilen ürün yelpazesine sahip olmalıdır. Bunlar dışında yatağın tasarımı da çocuğunuza kuracağınız alan ve dünya için önemlidir. Bir ev, araba, çadır gibi birçok tasarımlı Montessori yatak seçimi yapabilirsiniz. Tüm bu unsurlar aynı zamanda çocuğun uyku düzenini ve dikkatini de bozmayacak şekilde düzenlenmelidir. Dolayısıyla Montessori yatak seçimi ve onun çevresinde şekillenen alan çocuğa tüm konforu sağlamalıdır. Tüm bu seçim ve tavsiyeler çocuğunuza kuracağınız özgür alan için kaçınılmazdır.



