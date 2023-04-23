TRT'den Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

TRT'den yapılan açıklaya göre '45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği' 23 Nisan Pazar günü saat 12.00’den itibaren Başakşehir Millet Bahçesi’nde olacak. Saat 13.30’dan sonra başlayacak gala yayını ise TRT 1, TRT Çocuk, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT EBA kanallarından ortak yayınla ekranlara taşınacak.

Etkinlikte Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Endonezya, Estonya, Filistin, Gagauz Özerk Yeri, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna ve Venezuela olmak üzere 24 ülkeden 400’ü aşkın çocuk ile deprem bölgesinden gelen ve İstanbul’da öğrenim gören 150’yi aşkın depremzede çocuk bir araya gelecek.

TRT 1 standında Tozkoparan oyuncularının katılımıyla imza töreni, TRT 2 standında Ebru Atölyesi, TRT Belgesel standında çeşitli deney etkinlikleri, TRT Eba standında bilim aktiviteleri, Radyo standında çeşitli radyo canlı yayınları, TRT Müzik standında karaoke etkinliği, TRT Çocuk standında Rafadan Tayfa Tornet Oyunu ve Rüzgar Gülü bilgi yarışması etkinliği, TRT Haber standında haber ve hava durumu sunma etkinlikleri, TRT Spor standında maç anlatım etkinliği, TRT Türk standında Say Bakalım programının çocuklar için hazırlanmış özel versiyonu üzerine etkinlikler, TRT Avaz standında mangala oyunu ile VR ile ok atma oyunu etkinlikleri, TRT İç Yapımlar standında seslendirme stüdyosu kurulması, Engelsiz TRT standında işaret dili eğitimleri gerçekleştirilecek. TRT Bil Bakalım, TRT Çocuk Oyun Dünyası ve TRT Çocuk Kitaplık uygulamalarının da ziyaretçiler tarafından deneyimlenmesine olanak sağlanacak.

Etkinlik alanında hikâye anlatım çadırları ve voleybol, futbol, mini golf ve satranç gibi çeşitli spor aktivite alanları ile gün boyunca TRT Çocuk maskotları da alanda olacak.

Ana sahnede ise TRT Çocuk’un sevilen karakterlerinin tiyatro gösterileri ile 24 ülkeden konuk çocukların ve Türkiye’yi temsilen TRT Halk Oyunları ekibinin dans gösterileri sergilenecek. Ayrıca deprem bölgesi illerden canlı yayın bağlantıları düzenlenecek ve bu illerden etkinliğe katılım sağlayan depremzede çocuklar şiir okuyacak.