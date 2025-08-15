Çocukların zihnine sızan tehlikeli TikTok akımı: 'Italian Brainrot'

ITALIAN BRAINROT NEDİR?

Oxford University Press, "brain rot"u yılın kelimesi olarak seçti. Bu ifade, internette "önemsiz veya zihinsel açıdan zorlayıcı olmayan" içerikler arasında kaybolarak gezinmenin zihinsel bozulmaya yol açan etkisini ifade ediyor. Ayrıca, doğrudan bu tür içeriklerin kendisini tanımlamak için de kullanılabilir; başka bir deyişle, terim hem zihinsel çürümenin sebebini hem de sonucunu ifade eder."Italian Brainrot" ise bu kavramın İtalyan kültürel öğeleriyle harmanlanmış bir versiyonu.