Damla İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DAMLA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Damla

Damla Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe



DAMLA İSMİNİN ANLAMI

Damla kelimesi Türk Dil Kurumu'nda hem Güncel Türkçe Sözlüğü'nde hem de kişi adları sözlüğünde yer alır. 'Damla'nın sıfat ve isim olarak sözlükteki anlamları şöyledir:

1. isim Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı, katre

2. isim Damlalıkla kullanılan ilaç

3. isim, halk ağzında Kalbe inen inme, felç

4. mecaz ,Çok az miktar

5. sıfat Damla biçiminde olan (ziynet)

Kişi adları sözlüğünde ise Damla ismi bir kız ismi olarak geçer ve anlamı şöyledir:

"Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda su vb. sıvı"

DAMLA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Damla ismi şevk, samimiyet ve azmi çağrıştırır. Manevi değerlerine düşkün, başarılı olmak için yılmadan mücadele eden, duygusal tepkiler vermeye yatkın özellikler sergiler. İş ve sosyal yaşantısında işbirlikçi ve yardımsever tavırlarıyla sevilen, sayılan ve aranılan kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DAMLA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Damla Sönmez, Damla Ersubaşı, Damla Debre, Damla Özen, Damla Çolbay

Damla ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ayla, Damra, Fatma, Simra, Mila, Mira, Çağla, Dila, Necla, Parla, Seyla, Sebla (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA DAMLA İSMİ GEÇİYOR MU?

Damla ismi Türkçe bir kelime olduğu için Kuran’da geçmemektedir. İçerdiği güzel anlam itibariyle son yıllarda en yaygın kullanılan kadın isimlerinden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: Bu harfle başlayan isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

M: Bu harfi bulunduran isimler, içe dönük, duygularını göstermeyen, çalışkan ve sabırlı kişiliklerdir

L: İsmin son hecesinde yer alan “L” harfi numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Damla İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

İnsan Kaynakları, İletişim Sektörü, Bilgi İşlem veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 4 sayısı, sadakati önceliklendirmiş, partnerinden de saygı ve güven vermesini bekleyen kişilerdir. Kıskanç değildir, doğal karizmaları vardır. Sakin bir mizaca ve sürece sebat etme eğilimine sahiptirler. Sevdikleri insana ister evli olsunlar, ister olmasınlar çok değer verirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “D” ile başlayan kişiler, her şeyin kaynağına inmeye meyilli, planlı, programlı hareket eden kişilerdir. İsminin son harfi “A” olan kişiler, kolay kolay pes etmeyen, sıra dışı fikirleriyle özgün ve lider ruhlu kişilerdir.

DAMLA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 7, 13, 21 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.