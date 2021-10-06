Mira İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MİRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Mira

Mira Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: İtalyanca

İtalyanca TDK'ye göre anlamı: Mira'nın anlamı Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne göre şöyledir: Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lata.



MİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? MİRA NE DEMEK?

Mira ismi, TDK'ya göre arazi üzerinde bir işaretin düşeyini gösteren, yön için gözlenen, modelli tahta lata anlamına gelir.

Mira adı farklı dillerde, "takdire şayan; barış; kadın hükümdar; okyanus" anlamlarına gelen Latince kökenli bir kız ismidir.

anlamlarına gelen Latince kökenli bir kız ismidir. Latince'de hayran olmaya değer, müthiş, harika anlamına gelir.

anlamına gelir. Mira kelimesi bazı dillerde acı anlamına gelir.

anlamına gelir. Mira'nın efsanevi bir prensesi anlatan anlamı da vardır.

anlatan anlamı da vardır. Yunanca'da 'kader veya bolluk' anlamına gelir. Mira ayrıca Miryam veya Miranda 'nın kısa bir şekli olabilir.

veya 'nın kısa bir şekli olabilir. Eski Likya kentlerinden birinin adıdır.

Mira ayrıca bir kuyruklu yıldızın da ismidir.

Farsçada Mira, kadın lider ve kraliçe gibi benzeri anlamına gelmektedir.



MİRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Mira ismi mükemmeliyetçiliğe, fedakarlığa ve açıklığa ilham verir. Esprili, mizah anlayışı kuvvetli, dışavurumcu, son derece sosyal, eğlenceyi seven ve hayattan zevk alan kişilerdir. İş hayatında yaratıcı, hayal gücü kuvvetli ve kariyer odaklıdır. Güçlü bir kişiliğe sahiptir. Yetenekli, becerikli ve sanatçı kişiliklidir. Arkadaş canlısı doğası ile geniş bir sosyal çevreye sahip olurlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MİRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Mira Furlan

Mira ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Afra, Alara, Almira, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Hira, Kübra, Lara, Meyra, Nevra, Sira, Miray, Siray, Suğra, Şimal, Şimay, Yüsra, Zara, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA MİRA İSMİ GEÇİYOR MU?

Mira ismi Kur-an'ı Kerim’de geçen bir isim değildir. Mira ismi Türkiye'de son yıllarda ilgi çekmeye başlayan isimler arasındadır. (Miray isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, içe dönük, duygularını göstermeyen, çalışkan ve sabırlı kişiliklerdir.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

A: “A” harfi numerolojide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

MİRA İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Dil Bilimi, Turizm Otelcilik, Kültür, Tarih veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Elif ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “M” ile başlayan kişiler, yaşamda karşılarına çıkabilecek maddi zorluklara karşı pratik çözümler üretebilecek karakterde kişilerdir. İsmi “A” harfi ile biten Miralar, başladıkları bir işi mutlaka bitiren, sıra dışı fikirleriyle ön plana çıkan liderlerdir.

MİRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Mira ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 8, 20, 26 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.