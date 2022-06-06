Dilay İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DİLAY İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Dilay

Cinsiyet: Kadın

Köken: Farsça/Türkçe

DİLAY İSMİNİN ANLAMI

Dilay ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasındadır. Peki, Dilay ne demek? TDK'ye göre Dilay Farsça-Türkçe kökenli bir isim ve anlamı şöyle: Gönlü aydınlatan ay gibi güzel.

Bazı kaynaklarda Dilay isminin 'Gönle ışık saçan' anlamında da kullanıldığı belirtiliyor.





DİLAY İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Dürüst, yardımsever, bazen aşırı hırslı insanlar olabilirler. Organizasyon yetenekleri vardır. Planlarının düzgün şekilde yürümesi hayattan beklentileri arasındadır. Sorumluluk almayı severler. Statü ve güç de Dilay ismindeki kişileri ifade edebilir. Entelektüeldirler. Seyahat etmeyi severler.

DİLAY İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Dilay Korkmaz

Dilay ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Açılay, Ala, Alya, Arya, Aykal, Benay, Binay, Hayal, Dalya, Dalga, Damla, İlay, İlayda, Lal (D ile başlayan kız bebek isimleri ) Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri ve kız bebek isimleri sayfalarımıza da bakabilirsiniz.

KURAN'DA DİLAY İSMİ GEÇİYOR MU?

Farsça ve Türkçe kökenli bir isim olan Dilay Kur'an'da geçen isimler arasında yer almaz.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Dilay ismindeki kişiler başkalarına liderlik edecek cesaret ve güvene sahiptir. Özgürlüğünüzü seviyorsunuz. İyimsersiniz.

D: Cesaret

İ: Yaratıcılık

L: Liderlik

A: Estetik

Y: Genç



İSİM NUMEROLOJİSİ

6

İDEAL MESLEKLERİ

Çok hırslıdırdır. Liderlik özellikleri vardır. Politika ve iş başarılı olabilecekleri alanlar arasındadır. Bunun yanında dans, resim, müzik gibi sanatsal zevkleri, bahçe gibi kişisel hobileri vardır.

ŞANS BEKLENTİLERİ

Dilay İsminin Numeroloji: 6

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★

Dostluk ★★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Nameslook, Dilay isminin isim numerolojisinin 6 olduğunu belirtiyor ve şu yorumları yapıyor: “Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyma eğiliminde olan, sevgi dolu ve ilgili kişilerdir. Adalet ve dürüstlük Dilay ismindeki kişiler için önemlidir. Sorumluluk sahibidirler. Sanatsal yönleri vardır. Uyum ve güzellik onlar için değerlidir. Müzik yetenekleri olabilir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Güzel bir yüzleri ve fizikleri vardır. Herkesin kolayca aşık olabileceği kişilerdir. Dilay ismindeki kişiler sevgi ve özgürlüğün sembolü gibidirler. Hayatlarını kendi şartlarına göre yaşamayı severler. Sorumluluk sahibidirler.

Duygularını açıkça ifade etmeye hevesli değirldirler. Hayatlarına girecek kişide insanlar finansal güvenlik ararlar.

DİLAY İSMİNİN SEMBOLLERİ

Dilay ismi 'Yengeç' burcu ile temsil edilir ve 'Su' unsuru vardır. Bu nedenle kararlı ve yaratıcıdırlar.

Şanslı numaraları: 4, 9, 15, 27 ve 34'tür.

Şanslı günü:Pazartesi

Şanslı ayı: Aralık

Şanslı rengi: Mavi

Değerli Taşı: Zümrüt, Peridot

Şanslı bitkisi: Zambak