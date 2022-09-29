Ela İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ELA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ela

Cinsiyet: Kadın

Köken: Farsça

ELA İSMİNİN ANLAMI NE?

Ela ismi Türkiye'de kullanılan isimler arasında. Ela ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasında bulunur. Farsça kökenli bir kız ismidir. 'Ela'nın 2 anlamı sözlükte şu şekilde yer alır:

Gözde sarıya çalan kestane rengi. Sıfat. Bu renkte olan. "Ela gözlerini sevdiğim dilber / Seni görmeyeli göresim geldi" - Karacaoğlan



ELA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Kibar, merhametli, fedakar, bilge, kibar kişilerdir... Hayal gücü çok gelişmiştir. Duygusal dünyası çok geniştir ve empati yeteneği gelişmiştir. Bu sebeple, çok sevilen ve popüler olan biridir. Maceraperesttir ve hayal kırıklığına uğramaktan hiç hoşlanmaz. Denemekten ise hiç vazgeçmez. Ela ismindeki kişiler çekicidir. İlham verirler ve etraflarına pozitif enerji saçarlar. Dışa dönüktürler. Güzel giysilere ve takılara değer verirler. Müzik alanında kabiliyetleri olabilir.

ELA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ela ismine sahip ünlüler

Ela Yörüklü; Oyuncu

Ela Nur: Müzisyen

Elanur Pat: Müzisyen

Ela ismine benzeyen diğer kadın isimleri

Ahla, Almila, Ayla, Ceyla, Çağla, Çınla, Damla, Dila, Esila, Evla, Leyla, Lila, Mualla, Mutalla, Mücella, Necla, Neyla, Parla, Simla, Süheyla,(Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ELA İSMİ GEÇİYOR MU?

Farsça kökenli Ela ismi Kuran'da yer alan isimler arasında değildir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Meraklı, yaratıcı, özgürdürler. Bazen üzüntü ve sevinci bir arada yaşarlar

L: Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişiliklerdir. İlham veren insanlardır.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişilerdir. Kendinden emin ve hırslı yanları vardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ela İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★

Dostluk ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Son derece idealist kişilerdir. Amaçları dünyayı dönüştürmek, insanlar için yararlı olmaktır. Mühendislik, diplomasi gibi alanlarda başarılı olabilirler. Yazar, hukukçu olabilirler. Müzik alanında da yetenekleri vardır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Evcil insanlardır. Evlerine, ailelerine çok değer verirler. Evlerinin huzuru, güveni, pozitif enerjisi Ela ismindeki bu kişiler için çok değerlidir. Başkalarına yardım etmeyi çok severler. Aile ve arkadaş çevresindeki mutluluk ve mutsuzluk Ela ismindeki kişilerin nasıl hissettiğini doğrudan etkiler. Bazen fedakarlık konusunda aşırıya kaçabilirler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

İlişkide ayakları yere sağlam basan bir ilişki tercih ederler. Bazen ani iniş ve çıkışları olabilir. Sadece romantizm onlar için yeterli değildir; sadece romantizm üzerine kurulu bir ilişkiden sıkılacaklardır. Karşısındaki kişi zeka olarak da ilgisini çeken bir kişi olmalıdır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

3 numaralı kişiliğe sahip insanlar duygusaldır. Başkaları için empati yetenekleri gelişmiştir; özellikle ihtiyacı olanlara yardım etmeye her zaman hazır ve isteklidir.

ELA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi, mavi-yeşil

Şanslı Numaraları: 6, 8, 9

Şanslı Günü: Cuma, cumartesi, salı

Şanslı ayı: Eylül

Şanslı taşı: Mercan, Amazonit