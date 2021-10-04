Fatma İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

FATMA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Fatma

Fatma Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğüne göre Fatma isminin anlamı şöyledir: 1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı.



FATMA İSMİNİN ANLAMI

Fatma ismi Türkiye'de uzun yıllar boyunca en fazla kullanılan isimler arasında yer aldı. Fatma isminin 2 anlamı şöyledir: 1. Çocuğunu sütten kesen kadın. 2. Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı. Türkiye’de kız çocuklara en çok konulan isim sıralamasında Cumhuriyet döneminden 1993’e kadar ilk sırada yer alan “Fatma” ismi birinciliği 1993’te “Merve”ye, 2000 yılından sonra ise “Zeynep”e bıraktı. (Elif isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

FATMA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Fatma ismi güvenilirliği, cana yakınlığı ve açık sözlülüğü çağrıştırır. Özellikle tehlikeli veya zor bir durumda çok hızlı mantıklı kararlar verir. En karakteristik özelliği, çatışmaları çözmek ve uyum yaratmaktır. Doğuştan arabulucu ve manevi idealist, Fatma isminin tanımlayan kelimelerden bazıları. Din, felsefe ve daha az geleneksel şifa biçimleri konularına eğilimlidir. Aydınlanma arayışı, yaşam boyu süren arayışlarından biridir. Başkalarının duygu ve düşüncelerinin farkındadır ve bu onu arkadaş seçiminde oldukça seçici hale getirir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

FATMA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Fatma Girik, Kara Fatma (Kurtuluş Savaşı kahramanı ve İstiklal Madalyası sahibi kadın asker), Fatma Aliya Topuz (yazar ve siyasetçi), Fatma Karanfil (Tiyatrocu)

Fatma ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aysima, Belma, Berna, Çağla, Damla, Esma, Fatıma, Hüma, Mila, Mira, Selma, Sema, Süheyla, Züleyha (Daha fazla benzer isim için tıklayın: F harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA FATMA İSMİ GEÇİYOR MU?

Fatma ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmez ancak Hz. Muhammed (S.A.V)’ın kızının ismidir. Müslümanlar tarafından en çok kullanılan kadın isimlerinden birisidir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

F: Bu harfle başlayan isimler, özverili ve geçinmesi kolay kişilerdir, güvenilir tavırları başkalarının onlara kolayca güvenmesini sağlar.

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

T: “T” harfi numerolojide 2 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminde “T” harfi olan kişiler, denge ve uyumluluğa inanan, işbirliği yapmayı seven kişilerdir.

M: Bu harfi bulunduran isimler, içe dönük, duygularını göstermeyen, çalışkan ve sabırlı kişiliklerdir.

A: İsmin sonunda yer alan “A” harfi uyarlanabilirliği ve esnekliği, yola çıkan her şeye uyum sağlama gücünü ifade eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Fatma İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Sağlık Sektörü, Eğitim Sektörü, Yöneticilik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Fatma ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerijisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “F” ile başlayan kişiler, bireysel çalışan bir kişi olmaktan çok bir takım oyuncusu olmayı tercih ederler. Kendilerini ön plana çıkarmaktan çekinen kişilerdir. İsminin son harfi “A” olan kişiler, kolay kolay pes etmeyen, sıra dışı fikirleriyle özgün ve lider ruhlu kişilerdir.

FATMA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Fatma ismindeki kişiler, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 10, 14, 29 ve 37'dir.

Şanslı Günü:

Perşembe

Başarı ve fırsat gezegeni Jüpiter'in günü olan Perşembe, Fatma ismine sahip kişilerin en şanslı günüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanmak için başkalarıyla sosyalleşmek, manevi ve maddi şeyler hakkında fikir alışverişi yapılması tavsiye edilir.

Şanslı Ayı:

Haziran

Haziran ayı canlılık ve enerjinin sembolüdür. Şanslı ayı haziran olan kişilerin bu ay içerisinde ruhsal dersleriyle ilgili gelen işaretleri görmeleri ve yapmaları gereken değişiklikleri fark etmeleri gerekir. Şanslı ayı haziran olan kişiler, bir kez işaretleri doğru okuduklarında, yaşamlarında gereken değişimler kolaylıkla gerçekleşecektir.