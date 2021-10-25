Demir İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DEMİR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Demir

Demir Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Türk Dili Kurumu Sözlüğü'ne göre demir kelimesinin 6 farklı anlamı şöyledir:

Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Bu elementten yapılmış Bu elementten yapılmış parça Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça Güçlü, kuvvetli, sert Çıpa



DEMİR İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Demir'in isim anlamı şöyledir: Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden.

Demir ismi aynı zamanda güçlü, kuvvetli, sert kimse anlamına da gelir.

DEMİR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Demir adı bağlılık, kararlılık ve neşeyi çağrıştırır. Güçlü, cesur, dürtüsel, bencil, hırslı, asabi, vahşi, ateşli, coşkulu, heyecanlı, enerjiktir. Belirsizliklerde ve zor durumlarda gücü ve güveni aynı hızda artar. Bilinmeyeni keşfetmekten korkmaz. Cesur ve kendine güvenen biridir ve liderlik yönü yüksektir. Rekabetçi doğası, bu isimdekileri başarı yolunda gelen ve bir dönüm noktasına ulaşan zorluklara ve engellere yönelmesini sağlar. Güçlü aile bağlarına sahiptir, dostlarıyla da güçlü bağlara sahip olurlar.

DEMİR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Demir Demirkan, Demir Özlü

Demir ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Akdemir, Bekir, Emir, Diren, Deren, Derin, Sümer, Demirkan, Demiray, Demirhan, Kandemir, Özdemir, Zübeyir (D ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA DEMİR İSMİ GEÇİYOR MU?

Demir ismi Türkçe kökenli olduğu için Kuran'da geçmemektedir. Demir anlamına gelen Arapça Hadid ifadesi ise Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Örneğin TDV ansiklopedisinde HADÎD SÛRESİ için, "Adını 25. âyette geçen ve “demir” anlamına gelen hadîd kelimesinden alır" ifadesi yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: Bu harfle başlayan isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

M: “M” harfi geçmiş hatalardan ders çıkarmayı temsil eder. Bu harfe sahip insanlar otorite sahibi, akıllı insanlardır.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

R: İsmin sonunda yer alan “R” harfi, geçmişi derinlerde hisseden, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan insanlardır. Bu harfe sahip insanların geleceğe odaklanmayı öğrenmesi gerekir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Demir İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Üretici, Yapay Zeka Teknolojisi, Zoolog veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Bir aşık olarak, 4 sayısı çok rahat ve maceracıdır, ancak aynı zamanda oldukça mantıklı ve duygudan yoksun olma eğilimindedir. Bu kişi bir ilişki kurmak onlar için çok önemlidir. Bu nedenle ilişkilerinde işlerin nasıl gittiği konusunda çok dikkatlidir, partnerinin duygularının farkında olmaya çalışır. 4 numaralar, huzurunda gerçekten kendileri olabilecekleri birini bulduklarında kendilerini tamamen ona adarlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “D” ile başlayan kişiler, her şeyin kaynağına inmeye meyilli, planlı, programlı hareket eden kişilerdir. İsmi “R” harfi ile biten Demirler, sadece kendilerine güvenen insanlardır. Başkalarından yardım istemezler, kendi işlerinde de sadece kendilerine güvenerek hareket ederler.

DEMİR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renk denge ve uyumu sembolize eder.Bu renk denge ve uyum kalbin ve duyguların, kalp ile beynin arasındaki uyum ve dengenin sağlayıcısıdır. Demir ismindeki kişiler hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 8, 13, 26 ve 40'tır.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Şubat

Şubat ayı, niyetin gücünü ve tefekkürü sembolize eder. Bu ay umutsuzluğa kapılmamak ve aksiliklere göğüs germenin önemini simgeler. Şubat ayı enerjisi gereği sağlıklı beslenme ve gelişme, iyileşme süreçleri için en uygun aydır.