Pamir İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

PAMİR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Pamir

Cinsiyet: Erkek/Kadın

Köken: Türkçe

PAMİR İSMİNİN ANLAMI

Pamir ise Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir isimdir. Pamir ismi hem erkek hem kız bebeklere verilebilen isimler arasındadır. Pamir isminin anlamı ise şöyledir: Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşkil eden sıra dağların adı.

Bazı yabancı isim sitelerinde Pamir isminin yardımcı, kusursuz gibi anlamlara geldiği de belirtiliyor.

PAMİR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Numeroloji değeri 3'e göre Pamir ismindeki kişiler son derece sosyal, eğlenceyi seven ve hayattan zevk alan, yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, sanatsal yönleri olan ve kariyer odaklı kişilerdir. Sözel becerileri yazı, komedi, tiyatro ve müzik alanlarına da yönlendirebilir. Enerjileri ile etkileme güçleri yüksektir. Liderlik yönleri vardır. Başkalarına liderlik edecek cesarete ve güvene sahiptirler.

Pamir ismine sahip ünlüler

Pamir Pekin

Pamir ismine benzeyen diğer isimler:

Mira, Sena, Miran, Miray, Mira, Nil, Ebrar, Ömür, Emir, Ömer, Pelin, Emir, Emirhan, Demir (Daha fazla benzer isim için tıklayın: P harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve P ismi ile başlayan erkek isimleri)

KURAN'DA PAMİR İSMİ GEÇİYOR MU?

Pamir ismi Kur'an'da geçen isimler arasında değildir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

P: Çok entelektüelsiniz ve geniş bir bilgi birikiminiz var.

A: Kişilik sahibisiniz. Hırslı ve özgür bir yapınız var.

M: İşkolik bir insan olabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek için düzenli finansal gelir ve mülk sahibi olmak sizin için önemli olabilir.

İ: Olayları içinizde derinden yaşarsınız. Sanatsal yönünüz de var. Özünde şefkatli bir insansınız.

R: Hisleriniz oldukça kuvvetli. İş ahlakına sahipsiniz, yaptığınız işi büyük bir enerji ile yaparsınız.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Pamir İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS BEKLENTİLERİ

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Dostluk ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

İletişim, kişisel gelişim, liderlik yapabilecekleri alanlar

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Pamir ismindeki kişiler, sade, dürüst, nazik kişilerdir. Etkileyicidirler. İnsanları kolayca kendilerine çekebilirler. İstikrarlı ve rahat bir ilişki için can atarlar ancak bundan sıkılma riskleri de vardır. Çocukluk idealleri ve aile hayatıyla ilgili yanlış anlamalar, memnuniyetsizliğe yol açabilir. Bu nedenle karşılıklı saygıyı korumak her zaman önemli olacaktır. Fiziki güzelliğe de önem verirler. Bu nedenle Pamir'in beğeneceği kişi görsel olarak da onu etkilemelidir. Kendilerine ayak uydurabilen hem zeka hem fiziken beğendikleri kişilerle mutlu bir ilişki yaşayabilirler. Bazen görünürde bir sebep yokken huysuzlaşabilirler, bazen ise sıkılgan olabilirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Pamir ismi güçlü bir kişiliği yansıtır. Büyülü yeteneklere ve yaratıcı becerilere sahiptir. Yüksek bir özgüvene sahip olan Pamir kolay dikkat çeker; arkadaş canlısı doğası, hayatta birçok arkadaş edinmesine yardımcı olur. Ayrıca sosyal becerileri iyi bir çevre oluşturmaya yardımcı olur. Pamir çok heveslidir ve hüsrana uğramış insanları hayatta ilerlemeye teşvik etme gibi doğal bir yeteneğe sahiptir. Pamir güvenilir, dürüst ve ancak bazı durumlarda huysuzdur. Doğası gereği felsefidir.

PAMİR İSMİNİN SEMBOLLERİ

Gezegeni: Jüpiter

Şanslı Rengi: Mavi, Pembe, Sarı

Şanslı günü: Perşembe, Cuma ve Pazartesi

Şanslı numaraları: 4, 8, 19, 23 ve 38

Şanslı Taşı: Sarı safir