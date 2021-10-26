Emir İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EMİR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Emir

Emir Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Arapç Emr'den Emir'in 4 farklı anlamı TDK'ye göre şöyledir: 1. Buyruk, komut, talimat, ferman.

2. İstek

3. Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzüm.

4. Araplarda ve bazı Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı.





EMİR İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli emir kelimesi buyruk, komut, talimat, ferman ve istek anlamına gelmektedir. Ayrıca Orta Anadolu'da şarap yapımı için üretilen, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür üzümün de adıdır.

Araplarda ve bazı Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başındaki kişiye de emir denir. Müslümanlar tarafından erkek ismi olarak da kullanılan Emir, buyruk, komut, bir kavim, aşiret veya ülkenin başı ve prens ile şehzade anlamında kullanılır.

EMİR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Emir ismi adaleti, idealizmi ve kararlılığı çağrıştırır.

EMİR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Emir Berke Zincidi, Emir Preldžič, Emir Can İğrek, Emir Ortakaya,

Emir ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Abdülkadir, Aydemir, Beşir, Cihangir, Demir, Emirhan, Erkmen, Emre, Eren, Fahir, Kaan, Kadir, Özdemir, Pamir, Zübeyir (E ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA EMİR İSMİ GEÇİYOR MU?

Emir ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak Kur'an-ı Kerim’de yer alan ayetler Allah'ın emri olarak kabul edildiğinden Emir ismin İslami açıdan önemi vardır. Müslümanlar tarafından en yaygın kullanılan erkek isimleri arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harfle başlayan isimler, çok yönlü düşünme yetenekleri sayesinde esnek bir zihne sahip ve hayallerinin peşinden giden karakterde kişiler olurlar.

M: Bu harf tüm harfler içerisinde hayatı en iyi çözümleyen harf özelliğini taşır. Yaşam anahtarına sahip olan harf “M” harfidir.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfi kişiye dış görünüşüne oldukça önem veren, duygusallıktan uzak akılcı seçimler yapan bir kişilik kazandırır.

R: İsmin son harfinde bulunan “R” harfi, numerolojide 9 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve bilgeliği temsil eder. Dünyayı iyi gözlemleyen, yüksek bir perspektife sahip insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Emir İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Kod analizi, Oyun yazılımı, Yöneticilik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler bağımsız ve özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. Geleceğe dair he zaman umudu olan insanlardır. İsmi “R” ile biten kişiler, meraklı ve bağımsız insanlardır.

EMİR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Emir ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 10, 11, 29 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.