Emziren anne oruç tutabilir mi? Emziren anne oruç tutarsa sütü azalır mı? Emziren anneler için Ramazan önerileri

Emzirme dönemindeki birçok anne, Ramazan ayında oruç tutup tutmama konusunda tereddüt yaşayabiliyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen anneler, “Emziren anneler oruç tutabilir mi?”, “Bebek emzirmek orucu bozar mı?”, “Emzirirken oruç tutarsam sütüm azalır mı?” gibi birçok soruya cevap arıyor. Emzirme döneminde oruç tutmak isteyen kadınların mutlaka doktorlarına danışması gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Betül Merd, emziren anneler için Ramazan önerileri konusunda bilgi verdi.

Emziren anneler oruç tutabilir mi?

Emzirme döneminin ilk 6 ayı sadece anne sütüyle beslenen bir bebek ile 6 aylık ve 1 yaş sonrasında ek gıda alıp sadece akşamları ya da gün içinde emzirilen bebeklerin anneleri için oruç tutma konusu ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Annenin oruç tutup tutmayacağına, bebeğin kaç aylık ya da kaç yaşında olduğuna göre karar verilmelidir. Emzirme döneminde oruç tutmak, süt yapımı devam edeceği için bebeğe zarar vermez. Yani vücuda alınan kalori miktarının oruç sırasında azalması, süt miktarını etkilemez. Bu durumda vücut kısıtlanmış kaloriyi, kendini dinlenmeye alarak enerji kullanımını dengelemeye çalışır.

24 saate kadar aç kalınması, sütün miktarını veya beslenme değerini değiştirmez. Ancak anneler oruçlu oldukları süre içinde açlığın etkisini halsizlik ve bitkinlik gibi bulgularla hissedebilir. Bu belirtileri yoğun bir şekilde hisseden annelerin oruç tutmamaları daha doğru olacaktır. Yapılan araştırmalarda, Ramazan döneminde oruçlu olan annelerin bebeklerinde, kilo ve büyüme hızında bir değişiklik görülmediği belirlenmiştir. Unutulmamalıdır ki, bebeğiniz zaten sizin değişebilecek beslenmenize çok önceden hazırlıklıdır. Genel olarak emzirme döneminde çok az gıda alıp, kilo veren annelerde de sütün yağ içeriği değişmekte ama miktarı etkilenmemektedir. Vücutta gerekli olan yağ, annedeki depolardan çekilerek süt yapımı normal miktarda devam eder. Çinko, magnezyum ve kalsiyum gibi elementlerin anne sütündeki miktarı az olduğunda, iftar ile sahur arasındaki aç kalınan sürenin sonunda besin değeri yüksek gıdalar tüketilmelidir.

Bebeğinizin yeterli süt alamadığını ise şu belirtilerden anlayabilirsiniz;

Alt bezini daha az ıslatacaktır. Günde en az 6 defa bezini ıslatmalıdır.

Emzirme sonrası, doymadığı için huzursuz olacak, ağlayacak ve memeyi bırakmak istemeyecektir.

El ve ayakları soğuktur.

İdrarı koyu renktir.

Kilo verecek ya da beklenen kiloyu almayacaktır.

Genelde huzursuz ve mutsuz bir bebek olacaktır.

Emziren anne oruç tutarsa sütü etkilenir mi?

Uzun süre devam eden açlık, susuzluk, yorgunluk ve uykusuzluk gibi nedenler, emzirme döneminde oruç tutan annenin süt miktarını etkileyebilir. Özellikle vücudun uzun saatler susuz kalması, süt üretimini etkileyerek süt miktarında azalmaya yol açabilir.

Sütün miktarı kadar içeriği ve zenginliği de önem taşır. Emziren annenin oruç tutması halinde, sütün içeriğinde farklılık oluşabilir. Anne sütünde bulunan A, C ve E vitaminleri dışındaki vitamin seviyeleri de düşebilir. Bu nedenle emzirirken oruç tutmak anne sütündeki bazı besin değerlerinin düşmesine sebep olabilir. Özellikle doğumu takip eden ilk 6 ay yani sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin annelerinin oruç tutmaması tavsiye edilir. Bu nedenle oruç tutacak annelerin süt içeriğinin etkilenmemesi için beslenme ve diyet uzmanıyla birlikte beslenme programı oluşturmasını önerilir.

Emzirirken oruç tutmak anne sağlığını etkiler mi?

Emziren annelerin oruç tutması sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Annenin kan şekeri düşebilir ya da susuz kalabilir. Açlık ve susuzluğun etkisiyle yorgun hissedebilir. Özellikle uzun süren susuzluk nedeniyle genel sağlık durumu bozulabilir. Doktor tavsiyesine başvurduktan sonra emzirirken oruç tutmaya karar veren anneler aşağıdaki durumlardan birini gözlemledikleri zaman orucu bırakmaları gerekir;

Sarı ve kokulu idrar söz konusu olduğunda.

Uzun süreli baş dönmesi hissedildiğinde.

Geçmeyen yorgunluk yaşandığında.

Emziren anneler oruç tutarsa ne gibi sakıncaları olabilir?

Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslendiği için anneler bu dönemde oruç tutarsa sağlık açısından bazı sakıncalar ortaya çıkabilir. Bu dönemde tutulan oruç nedeniyle gerekli miktarda beslenemeyen bebeğin sağlığı olumsuz etkilenir. Bebekler, anne kadar hızlı bir toparlanma süreci yaşayamayabilir. Oruç tutmayı tercih eden anne, kendisini iyi hissetmediği ya da bebeğinin yeterince süt içemediğini fark ettiği takdirde doktora başvurmalıdır.

Emziren anneler oruç tutarken nasıl beslenmeli?

Emzirme döneminde oruç tutmak isteyen anneler, beslenme düzenleri vitamin ve mineral kaynaklı olmalıdır. Emzirmenin sonucu olarak susuzluk hissi ortaya çıkabilir. Bunun için anneler iftardan sahura kadarki sürede bol su içmelidir.

Emziren annelerin artan sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olup anne sütünün artmasına yardımcı olan besinler: su, yulaf, havuç, balık, hurma, incir, yeşil yapraklı sebzeler, barbunya gibi baklagiller ile çemen otu, nohut, tahin, kuru meyveler ve rezene.

Oruç tutmak isteyen anneler mutlaka sahura kalkmalı ve kahvaltılık türünde çok ağır olmayan tok tutucu besinler tüketmelidir. Anneler bu dönemde bebeğinin sağlığını düşünerek beslenme düzenini ayarlamalı, bebeğinin beslenme rutinini her zamanki süreç ile aynı olacak şekilde devam ettirmelidir.