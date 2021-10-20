Yenidoğan bebek nasıl emzirilir? Nelere dikkat edilmeli? Emzirme rehberi

Seda Özcan 20 Ekim 2021

Emzirme doğal bir süreç olmasına rağmen anne adayların gebelik döneminde emzirme eğitimi alması, emzirme konusunda bilgilendirilmesini mutlaka öneriyorum. Emzirme eğitimi hem annenin kaygısını azaltmak ve doğumun ilk günlerini pozitif deneyimlemek için, hem de yanlış emzirme pozisyonları sebebiyle oluşabilecek, emzirme problemleri, meme başı sorunlarını ve ağrılarını da daha yaşanmadan çözecektir.

Doğru Bir Emzirme İçin Bilinmesi Gerekenler

Anne sütü ile beslenme her bebeğin en doğal hakkıdır. Doğumdan sonra anne ve bebeğin sağlık durumları buna engel değilse, bebeklerin ilk yarım saatte mümkün değilse en geç bir saat içerisinde mutlaka ten tene temasın başlaması ve emzirilmesi gerekmektedir. İlk saatler, kolostrum sütünün alımı açısından çok önemlidir. Bebeğin ilk aşısı olarak nitelendirilen kolostrum, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmekte özellikle prebiyotik ve probiyotik açısından bağırsaklarda iyi bakterinin oluşmasını sağlamaktadır.

ADIM ADIM EMZİRME SIRASINDA DİKKAT EDİLECEKLER

Emzirmeye başlamadan önce ellerinizi mutlaka su ve sabunla yıkayın.

Anne rahat etmeden bebeğin rahat etmesi düşünülemez bu yüzden, rahat bir yere oturun ve sırtınızı bir yastık ile destekleyerek konforlu oturma pozisyonunuzu bulun.

Ağırlığınızı bebeğinize doğru vermeyin, aksine sırtınızı rahatça yerleştirin ki size bel ağrısı olarak geri dönmesin.

Bebeğinizi kucağınıza alın, bebeğinizin omuz ve vücudu memeye dönük olmalı, tüm bedeni sizin bedeninize paralel ve size bitişik olmalıdır.

Bebeğinize başından ve sırtı boyunca popoya kadar eliniz ile destekleyin. Eğer bebeğinizi yanlış pozisyonda tutuyorsanız, emerken vücudu dışarıya dönükse boynu yamuk emmek zorunda kalacaktır ve boynu kısa sürede ağrıyacağı için emzirmeyi daha kısa sürede bırakacaktır. Ya da emmek istemeyecektir.

Bebeğinizin burnu meme başı hizasında, başı ise bir miktar arkaya doğru eğik olmalıdır

Meme ucu ve areolaya dokunmadan alttan destekleyerek göğsünüzü C şeklinde tutun.

Meme ucunuzu bebeğin alt dudağına değdirin.

Bebeğiniz emme refleksi ile ağzını genişçe açtığında meme ucunu ve areolayı(tüm kahverengi bölgeyi) bebeğin ağzına yerleştirin.

Sadece meme ucunuzu değil tüm areolanın bebeğin ağzında olmasına dikkat edin. Eğer doğru şekilde yerleşmediyse, çıkarıp tekrar deneyin. Aksi taktirde bebeğiniz yeterince süt alamadığı gibi, sizin de meme ucunuz tahriş olur.

Doğru Emzirme esnasında bebeğiniz emerken çenesi memenize değmelidir. Böylece bebeğinizin burun delikleri açık kalacaktır.

Eğer bebek memeye doğru yerleştiyse her iki dudak da dışarı doğru kıvrılır. Areolanızın özellikle alt kısmı bebeğin ağzında kaybolur.

Doğru emzirme sırasında sadece yutma sesi duyumalıdır. Eğer bebeğinizden cuk cuk çekme sesi geliyorsa, yanakları emerken içine çöküyorsa memeye yanlış yerleşmiştir.

Meme bakımı açısından her emzirme sonrası kendi sütünüzün bir damlasını meme ucuna sürüp 20-30 saniye açıkta bırakarak kurutun.

Mastit ve Tıkanmalara Dikkat!

Emzirme öncesi meme de dolgunluk ve sertlik olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Eğer ele sert alanlar geliyorsa sıcak uygulama yapabilirsiniz. Ilık bir duş almak, havlu ısıtıp koymak, küçük sıcak su torbasını bir havluya sararak sıcak uygulama yapabilirsiniz.

Sıcak uygulama yapıldıktan sonra bebeğinizi emzirmeniz ya da sağma yapmanız gerekir. Göğüs boşaltıldıktan sonra ise soğuğa yakın bir uygulama yapılır, ödem alınır ve anne bu şekilde rahatlar.

Bebek emerken ya da sağarken arada göğse yuvarlak hareketlerle masaj yapılması da sütün akışını kolaylaştıracak ve tıkanıklar varsa onların açılmasını sağlayacaktır.

Mastit, annelerin sık yaşadığı problemler arasında yer almaktadır. Mastit gelişmesi sonucu göğüste ağrılı bölgeler olabilir, Bölgesel ateş görülebilir. Böyle bir durumda mastitli memenin boşaltılması çok önemlidir.

Mastit doğru tedavi ile kısa sürede atlatılır ve anne bebeğini sağlıklı bir şekilde emzirmeye devam edebilir. Çok ihtiyacı olursa doktor önerisiyle ağrı kesici kullanılabilir.

Her Öğünde Tek Göğüs Emzirilmeli!

Bebeğiniz her beslenmede bir memedeki sütü tamamen almalıdır. Emzirmenin başlarında bebek sadece ön sütü alır, ön sütün karbonhidrat oranı yüksektir.

Emzirmenin sonlarına doğru ise yağdan ve kaloriden zengin süt vardır. Bu nedenle her öğünde bir göğsü bitirmek oldukça önemlidir.

Sadece ön sütü alıp diğer memeye geçen ve oradan da sadece ön sütü alıp son zengin ve yağlı kısma ulaşamadan karnı doyan bebek daha çabuk acıkacaktır. Kilo alımı da beklenenden az olacaktır.

Tek göğsü ne kadar dakika emzirmeliyim diye düşünüyorsanız, bazen bebeğiniz, ilk 5 dakika içerisinde kaloriden zengin, yağlı son süte ulaşır.Bazen de 15-20 dakika ya da yarım saatin sonunda.. Bu bebeğinizin emme kuvvetine, süt miktarınıza vb. faktörlere göre bebekten bebeğe değişebilmektedir.



Mutlu ve keyifli bir emzirme deneyimi yaşamanız dileklerimle..



Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

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