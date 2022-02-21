Ertuğrul İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ERTUĞRUL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ertuğrul

Ertuğrul Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe



ERTUĞRUL İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Ertuğrul ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir isimdir. Peki, Ertuğrul ne demek? Ertuğrul isminin 3 anlamı vardır:

Dürüst kimse,

doğru kimse,

yiğit kimse



Ertuğrul, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babasının da ismidir. Diriliş Ertuğrul dizisiyle isme olan ilgi artmıştır.



ERTUĞRUL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ertuğrul ismi özgünlüğü, dürtüselliği ve nezaketi çağrıştırır. Otorite, kuvvet, cesaret, kendini beğenme, baba, isteklilik, rahatlık, eğlence sevgisi, cömertlik, fedakârlık, talepte bulunan, güdüsel tatmin, çocuk sevgisini simgeler. Kişinin dayanıklılığını ve olayların üzerine gidebilmeyi göstermektedir. Yaşama isteği ve sevinci, güç arzusu, hedefi takip etme hırsı, organizasyon, karar verebilme, bonkörlük ve cesaret sahibidir.

ERTUĞRUL İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ertuğrul Gazi, Ertuğrul Sağlam

Ertuğrul ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Dumrul, Durul, Gökhan, Tuğrul, Turgut, Göktuğ, Erhan (E ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ERTUĞRUL İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Ertuğrul, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazinin babasının ismi olan Ertuğrul, Müslümanlar tarafından erkek çocukları için tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: İsmin başında yer alan “E” harfi, zevkine düşkün insanları temsil eder. Bu harfe sahip kişiler sadece kendi zevkleri için çalışırlar ve aynı zamanda çok cömert insanlardır.

R: İsmin ilk hecesinde yer alan “R” harfi, kişiye duygusallık katar. Bu harfe sahip kişiler akılların çok kalplerini dinleyen, duygularının peşinden giden insanlardır.

T: İsmin ikinci hecesinde yer alan “T” harfi numerolojide 2 rakamının enerjisiyle eşdeğerdir ve gelişmeye duyulan açlığı ve dengeyi temsil eder. Bu harfe sahip insanlar geçmişe değil geleceğe dönük zihinleri sayesinde daimi olarak gelişirler.

U: İsmin son hecesinde yer alan “U” harfi, akıl karışıklığını gösterir. Bu harfe sahip insanlar anda kalmakta zorlanan ve elde ettiklerinden kolay sıkılıp başka bir duruma yönelebilen insanlardır.

Ğ: İsmin sonunda yer alan “Ğ”, kendine güvenmemeyi temsil eder. Mükemmeliyetçi yapılarından ötürü, kendileriyle gurur duymayı ve başarma hissini yüksek çıtalara endekslerinden özgüvenlerini kendi kendilerine düşürebilirler.

R: İsimde yer alan ikinci “R” harfi olumsuz ifadede başkalarının hayatlarını kontrol eden bir yapıya bürünür.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi geniş bir sosyal çevreyi, kuvvetli insan ilişkilerini ve zenginlik hırsını temsi eder.

L: İsmin sonunda yer alan “L” harfi, ideal mutluluk kavramı yerine elindekilerle mutlu olmaya odaklanmış kişileri temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ertuğrul İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Kültür ve Turizm, Aşçılık, İnsan Kaynakları veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Elif ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler, kolay ve hızlı öğrenme kabiliyetine sahip, iletişim yetenekleri hayli yüksek, özgüven sahibi kişiler olurlar. İsimleri “L” harfi ile bitenler, her şeyi kolayca elde etmek isteyecek ve dış baskılara karşı manipüle edilebilir kişiler olacaklardır.

ERTUĞRUL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Ertuğrul ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 6, 11, 30 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Pazartesi

Pazartesi günü aile ile geçirmek ve şifalanma enerjisine geçiş yapmak için çok önemli bir gündür. Şanslı günü pazartesi olanlar bugünü duygusallık ve sevgiyi alma ile geçirebilirler.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.