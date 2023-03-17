Giray İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

GİRAY İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Giray

Giray Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Moğolca

Moğolca TDK'ye göre anlamı: Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.



GİRAY İSMİNİN ANLAMI

Giray ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Moğolca kökenli bir erkek ismidir. Giray isminin anlamı TDK'ye göre şöyledir: Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.



Giray aynı zamanda XV. yüzyıl başından 1783’e kadar Kırım’da hüküm süren hânedandır.

TDV'de Halil İnalcık'ın yazdığı makalede şu bilgi de vardır: Gyula Németh’e göre giray kelimesi Türkçe ker (en kudretli mahlûk, dev) ve küçültme eki + eyden müteşekkildir. Bunun muhtelif şekilleri olan kerey, kirey, kiray ve giray kelimelerine kabile ve boy adı olarak Kazak, Türkmen, Başkırt, Buret ve Moğollar’da rastlanmaktadır.



GİRAY İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyan sevgi dolu ve ilgili bir bireysin. Adalet ve dürüstlüğe yüksek saygı duyan sorumlu ve güvenilir bir kişisiniz. Sanatsal yönünüz var. Uyum ve güzellik, öncelikler listenizde üst sıralarda yer alır. Müzik yeteneğiniz var. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Giray ismine benzeyen diğer erkek ve kadın isimleri:

Alpgiray, Akgiray, Eray, İlkay, Gökay, Kutay, Miray, Noyan, Tugay, Turgay, Uzay, Seray, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: G harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, G harfi ile başlayan erkek isimleri)

GİRAY İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Giray Altınok, Giray Kaçar.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

G: Baş harfleri 'G' olan insanlar, çabalamayı, başarmak için uğraşmayı sever.

İ: Bu insanlar iyi kalpli ve şefkat dolu kişilerdir.

R: Duygularını ve zayıflıklarını göstermekten çekinmezler.

A: 'A', enerji açısından dünyanın en etkili insanları arasında bulunan 1 rakamıyla eşleşir.

Y: 'Y' harfli kişiler, başarıyı nasıl yakalayacaklarını iyi bilirler. Bu yüzden ilerisi için pek endişe etmezler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Giray İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★



GİRAY VE AŞK HAYATI

Aşk söz konusu olduğunda 6 rakamının, büyüleyici ve heyecan verici fikirleri vardır. Fakat duygularını açıkça ifade edemezler. Aynı zamanda idealistlerdir. Karşı tarafta tanımlayamadıkları bir mükemmellik ararlar. Ve ilişkide finansal istikrarı ararlar. Genel uyum ikinci sıradadır.

GİRAY İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: İndigo

Şanslı Numaraları: 3, 7, 13, 21 ve 39.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Kasım

Şanslı Taşı: Sardoniks