Miray İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MİRAY İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Miray

Miray Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça-Türkçe

Farsça-Türkçe TDK'ye göre anlamı: TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'ne göre bir kız ismi olan Miray Türkçe ve Farsça kökenli. Anlamı ise şöyle: Ay gibi ışık saçan bey.



MİRAY İSMİNİN ANLAMI

Miray ismi ay gibi ışık saçan anlamına gelmektedir. Bazı kaynaklara göre yılın ilk aylarında doğan, ayın ilk günleri, yeni ay, ayın ilk evresi, ayın efendisi gibi anlamlarda da kullanılmaktadır. Miray ismi özellikle son dönemlerde ilgi çeken isimler arasındadır. (Mira isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

MİRAY İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Miray ismi samimiyet, amaçlılık ve kararlılığa işaret eder. Doğal bir çekiciliği olan, idealist, iradeli, disiplinli, zeki ve mantıklı kişilerdir. Güçlü bir maneviyatı ve bağlılığı simgeler. Güçlü duygulara sahip olsa da mantıklı ve rasyonalist davranmaya eğilimlidir. Yaratıcı, analitik, adil, işbirlikçi, sorumluluk sahibi kişilikleriyle liderlik özelliklerine sahip olurlar. Disiplinli, ciddi ve ağırbaşlı kişiliklerine yakışır bir espri ve mizah anlayışına da sahiptirler. Sağladıkları güven ve ferahlık hissiyle sosyal çevrelerinde sevilen ve sayılan kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MİRAY İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Miray Naz Daner, Miray Akay.

Miray ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Beray, Dilay, Feray, Giray, Gülay, Seray, Sılay, Simay, Siraç, Mira, Miraç, Nilay, Olcay, Şimay, Şimal, Tülay, Umay (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA MİRAY İSMİ GEÇİYOR MU?

Farsça-Türkçe kökenli bir isim olan Miray, Kur-an'ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak içerdiği anlam güzelliği sayesinde kız ismi olarak yaygın tercih edilen isimlerden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, içe dönük, duygularını göstermeyen, çalışkan ve sabırlı kişiliklerdir.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

Y: İsmin sonunda yer alan “Y” harfi, içinde bulunduğu isme yüksek bir empati duygusu katar. Merhametli, sevecen bir kişiliğe işaret eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Miray İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Güzellik Uzmanı, Kuaför, Takı Tasarımcısı, Eğlence Sektörü çalışanı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

3 sayısının enerjisi, kişiye iyilik ve neşe özellikleri katar. Bu enerjiye sahip olan insanlar etraflarında gördükleri mutsuzluk ve huzursuzluğu, neşeleri ve iyilik güçleriyle dönüştürmek, bulundukları ortamı huzurlu hale getirmek isterler. 3 enerjisi arkadaşlığı, misafirperverliği, komikliği temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 3 sayısı, kişinin flört etmekten keyif aldığını gösterir. Girdiği ortamda herkesin gözdesi olmak isteyen 3 enerjisi, kendisini tavrı ve tarzıyla ortamın popüler kişisi haline getirir. Coşkulu ve heyecanlı aşklar yaşamaktan çok zevk alır. Zaman zaman çocukça beklentilere sahip olabilen 3, beklentilerini gerçekçi hale getirdiği takdirde mutlu olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “M” ile başlayan kişiler, yaşamda karşılarına çıkabilecek maddi zorluklara karşı pratik çözümler üretebilecek karakterde kişilerdir. İsmi “Y” ile biten kişiler, teknik zekaları yüksek, inançlı, özgürlüklerine düşkün, problem çözücü, başkalarına destek veren kişilerdir.

MİRAY İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Sarı

Sarı renk idealizmi ve oyuncu olmayı sembolize eder. Sarı renktekiler, hayattan zevk almayı öncelik haline getirseler de büyüme ve olgunlaşma arzusu ile de doludurlar. Renk terapisinde sarı renk, zihnin harekete geçirilmesi için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 8,12, 28 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ekim

Ekim ayı, bilgeliği ve önemsemenin güzelliğini sembolize eder. Bu ay, hayatı pozitif duygularımızla görmemiz ve yaşamamız için çok uygun bir aydır. Ekim ayının enerjisi, kişinin kendi benliğiyle gurur duyması ve bireyselliğini benimsemesi için büyük fırsatlar barındırır.