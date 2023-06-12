Görkem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

GÖRKEM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Görkem

Görkem Cinsiyet: Unisex

Unisex Köken: Türkçe

Türkçe TDK'nın Güncel Türkçe Sözlüğü'nde Görkem'in kelime anlamı, ''Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, gösteriş, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet, şatafat, şaşaa.'' olarak geçmektedir.

GÖRKEM İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Görkem ismi TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde şöyle geçmektedir:

Gösteriş, heybet. İyi gelişmiş, gürbüz.

GÖRKEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ecem isimli kişiler, büyük işler başaracak güce ve potansiyele sahiptir. Bu kişiler, kendi alanlarında en iyi ve en başarılı olmak için çalışırlar. Son derece rekabetçidirler ve karşısındaki ikna etmeden asla bırakmazlar. Zorluklardan ve rekabetten hoşlanan Ecem, realist ve vizyon sahibi bir planlamacıdır. Ecem'in azmi ile büyük başarılara imza atabilir ve kendi alanlarında öncü olabilirler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

GÖRKEM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Görkem ismine sahip bir ünlü bulunmamaktadır.

Görkem ismine benzeyen diğer kadın ve erkek isimleri:

Göktuğ, Gökberk, Gözde, Şebnem, Meltem, Meryem, Özlem, Erdem, Adem. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: G harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

G: Baş harfi 'G' olan kişiler, bir işi çözmeye çalışırken geleneksel yöntemlerden uzak dururlar. Yenilikçidirler.

Ö: Bu kişiler, hayatlarında karşılarına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirirler.

R: Olaylara akılcı yaklaşmazlar. Duygusal yapıları hep ön plana çıkar.

K: Bu harf 2 rakamının alfabetik karşılığıdır ve bu nedenle inatçı kişiliği temsil ederler. Çoğu zaman başkalarının göremediği şeyleri görebilirler.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin, analiz yeteneğinin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

M: M 4'ün enerjisiyle ilişkilidir. Güven ve maneviyat duygusuna önem verir. Bu yüzden işlerine de sadakatle bağlanırlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Görkem İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşk söz konusu olduğunda, 6 sayısındaki kişiler eşini akıllıca seçer. Şefkatli ve sadık kalırlar. İlk baştaki aşk heyecanları geçtiğinde 6 rakamına sahip kişiler duygularını bastırır ve pragmatik yönleriyle ön plana çıkarlar. İlişkisinin akışını ona göre değerlendirir.

GÖRKEM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: İndigo

Şanslı Numaraları: 3, 9, 11, 21 ve 31

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Eylül

Şanslı Taşı: Zirkon