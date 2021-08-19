Meltem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MELTEM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Meltem

Meltem Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe





MELTEM İSMİNİN ANLAMI

Meltem, deniz kıyılarında, gündüzleri denizden karalara, geceleri ise karalardan denize doğru esen hafif şiddetli rüzgârlardır. Yaz günlerinde insanlara ferahlık veren bu rüzgar, Türkçe'de geçmişten beri en çok kullanılan kız bebek isimlerinden biridir. Meltem ismi başka dillerde de kadın ismi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. İngilizcede Breeze, Fransızca ve Almancada Brise, İtalyancada Auretta, İspanyolcada Brisa olarak kadınlarda yaygın olarak kullanılan isimlerdendir. Arapça Nasim, Hintçe olarak karşılığı ise Nassem’dir.

MELTEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Meltem ismi verimliliği, özgüveni ve ciddiyeti çağrıştırır. Maneviyat duyguları olağanüstü denecek kadar güçlüdür. Dışsal motivasyon yerine içsel motivasyona daha fazla güvenirler. Yaşamdan çıkardıkları dersleri doğru analiz eder, toksik olan çevreden uzak durmayı yaşam felsefesi olarak kabul ederler. Bu isimdekiler, kararlılığa ve neşeye sahip olan insanlarla çevrili olma eğilimindedir, ayrıca kaba ve huysuz insanlardan uzak durmaları gerekir.

MELTEM İSMİNİN POPÜLARİTESİ

Türkiye'de Aralık 2018 verilerine göre 51.551 tane Meltem ismini kullanan insan bulunuyordu. Tüm bebek isimleri içinde 72 sıradaydı. Yani Türkiye'de her 421 kişiden biri Meltem'di.

Meltem ismine sahip ünlüler:

Meltem Cumbul (oyuncu), Meltem Yılmazkaya (oyuncu), Meltem Ören (oyuncu), Meltem Baytok (oyuncu), Meltem Gürenç (oyuncu), Meltem Bozoflu (yönetmen)

MELTEM İSMİNE BENZEYEN İSİMLER

Meltem ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Meryem, Özlem, Didem, Görkem, İrem, Çisem, Çilem, Ecem, Gizem, Şebnem, Sanem, Senem, Badem

(Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

Kuran’da Meltem ismi:

Meltem ismi Nasim isminin karşılığıdır. Naseem ( Arapça: نسیم ) olarak da çevirilir. Nacim, Naseem, Nassim, Nesim veya Nessim , "esinti" anlamına gelen bir unisex yani hem kadınlarda hem de erkeklerde kullanılan bir isimdir. Kuranda 27 ayette 29 kez rüzgar kelimesi geçmektedir. Naseem kelimesi Kuran’da geçen bir isim olmasa da Müslümanlar Naseem kelimesini tarafsız ve iyi bir anlamı olduğu için yaygın olarak kullanmaktadır.

MELTEM İSMİNİN HARF ANALİZİ

M: İsmi M harfiyle başlayan kişiler, hayattaki tüm adımlarını sonuçlarını düşünerek ve hesaplayarak atar. Hata yapmaktan ya da risk almaktan kaçınır.

E: “E” harfi genel olarak enerji, gençlik coşkusu, pozitif bakış açısına sahip olurlar.

L: İsmin içinde “l” harfi olması kişinin yüksek sosyal adalet duygusuna sahip olduğunu ve duygulardan ziyade rasyonel düşünceye daha fazla ağırlık vermeyi tercih ettiğini gösterir.

T: Bu harf, uyum ve ilerleme anlamına gelen 2 sayısı ile rezonansa girer. Bu sayede kişi her zaman ilerlemeye istekli olurlar ve genellikle geçmişle ilgilenmez ve geriye bakmazlar.

E: İsmin içindeki 'e' harfi belirli ve ölçülebilir hedeflere sahip olma arzusu verir. Bu, sosyal hayatta saygı gösterilmesi gereken bir yaşam ilkesi olarak kabul edilir.

M: 'M' harfi ise kasvetli bir kişiliği ve aceleci davranışları simgeler. Zaman zaman kişide olumsuz hislere neden olabilir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Meltem İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader: ★★★

Aşk: ★★

Sağlık: ★★★★★

Para: ★★★★

Aile: ★★★★

Dostluk: ★★★★

İdeal Meslekleri: Hukuk Hizmetleri, Danışmanlık, Fitness veya benzeri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

İsim numerolojisi 5 olan kişiler, hayatında önemli bir dönüşüm yaşama şansı yakalar ve genellikle her şeye çok meraklı ve ilgili olurlar. 5 numarasının titreşimi cüretkar, alışılmamış bir titreşimdir, öngörülemeyenlere ve hayatın hoşgörülü alanlarına yönlendirir. Hayatlarındaki ana hedefleri, başkalarını sorumluluk almaya ve yaşamlarında gerekli değişiklikleri yapmaya teşvik etmekle ilgilenirler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşk ya da sevgi söz konusu olduğunda, 5 sayısına sahip kişiler denemeye heveslidir ve oldukça flörtözdür ama içten içe, gerçek bir aşka sahip olmakla daha çok ilgilenirler. Bu, özgürlüklerine çok değer veren ve onlara çok ihtiyaç duydukları alanı vermeyen biriyle birlikte olmaya dayanamayan biri. Bazıları, 5 rakamının ne kadar talepkar olması nedeniyle, çiftte uyumu sürdürmenin zor olduğunu düşünebilir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç ​​harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan köşe taşıdır. Büyük M ile başlayan isim, ev yaşamında ve inisiyatif alan ilk kişi olma konusunda biraz zorlayıcı olsa da aynı zamanda hayatında dengeli olmaya değer veren, bu yüzden ne zaman sabırlı olacağını bilen bir kişiliğe işaret eder.

Bir ismin son harfi ise, o kişinin planlarını sürdürme kararlılığını ve bir şey sona erdiğinde nasıl hissettiğini yansıtır. M ile biten isim, pratik ve problem çözmeyi seven, planlarını tamamlamakta zorluk çekmekten çekinmeyen, genellikle oldukça geleneksel bir yaklaşımı benimseyen bir kişiliği ifade eder.

MELTEM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İSMİN RENGİ: MAVİ

Bilgeliği ve inceliği ifade eden bir renk olan mavi, şartlar ne olursa olsun sözlerini tutan insanların karakteristiğidir. Bu renk sinirler üzerinde sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

Şanslı Numaraları: 2, 4, 12, 22 ve 34 Meltem isminin uğurlu sayılarıdır. Bu ismin çift yılda doğanları çok daha yüksek bir şansa sahiptir.

ŞANSLI GÜNÜ: PERŞEMBE

Bu isimle ilişkilendirilen haftanın şanslı günü, refah ve merak uyandıran perşembedir. Perşembe, manevi bir yolculuğa başlamak veya meditasyon yapmak için belirlenmiş en ideal gündür.

ŞANŞLI AYI: ŞUBAT

İlerleme ve arzulara odaklanan bir sembolizm ile şubat ayı genellikle her türlü olumsuzluğa korkmadan göğüs germeye uygun bir ay olarak görülür.