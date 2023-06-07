Hamileliğin kaçıncı haftasına kadar seyahat edilebilir? Yolculukla nelere dikkat edilmeli?

Hamilelik döneminde anne adaylarının aklını en çok kurcalayan sorulardan biri seyahat. Anne adaylarının seyahat uyarılarını dikkate alarak daha keyifli bir tatil geçirmesi mümkün. Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hatice Korkmaz hamilelikte seyahat etmeye dair merak edilenleri anlattı.

Hamileliğin kaçıncı haftasına kadar seyahat etmek mümkündür?

Hamilelikte belirli riskler gözlemlenmediği sürece yolculuk yapmakta herhangi bir sakınca yoktur. Ancak en uygun ve en konforlu hissedebileceğiniz dönem gebeliğin 14-28 haftaları ( 2. trimester). Gebeliğin ilk üç aylarında bulantı ve kusma daha sık olduğundan, kimi hamileliklerde düşük riski taşıdığından ve son üç ay doğum riski daha fazla olduğundan bu aylar önerilmemektedir. Ayrıca son aylarda uzun süre hareketsiz oturmak zorlayıcı olacaktır.

Yolculuk öncesi ve sonrası doktorunuza muayene olmanız gerekmektedir.

Havayolu ve karayolu ulaşımında nelere dikkat etmeliyiz?

Kara yolları yolculuklarında özel araç yolculuğu, hamilelikte seyahat etmenin en rahat seçenekleri arasındadır. Son aylarda araba kullanılmaması ve arka koltuğu tercih edilmesi önerilir. Hamilelikte tren ve otobüs yolculuğu bu kadar konforlu değildir.

Yolculuk için rahat edebileceğiniz bol kesimli giysi ve rahat ayakkabılarınızı seçin.

Uçak yolculuğu uzun sürecekse, uçak içinde yürümeniz sağlıklı olacaktır. Havayolu şirketleri 28. gebelik haftasından sonra doktor raporu talep eder.

Daima emniyet kemeri takılmalıdır. Gebelik ilerledikçe kemer karnın altına doğru yerleştirilmelidir.

Uzun süren uçuşlarda nasıl davranılmalı?

Özellikle uzun süreli uçak seyahatlerinizde koridor kısmını tercih etmek, hareket etme ve bacaklarınızı germenizi kolaylaştıracaktır. Uçuş öncesi gaz yapabilecek gıda ve içeceklerden kaçının. Riskli bir durumunuz varsa ve uzun süreli seyahat ve hareket şansınız yoksa varis çorabı ya da en azından sıkı bir çorap giymek faydalı olacaktır.

Yolculuk sırasında anne adayı yanında neler bulundurmalıdır?

Eğer yolculuk uzun sürecekse ve mola için henüz vakit varsa önceden hazırlanan küçük atıştırmalıklarla açlık giderilebilir. Yanınızda bol su bulundurun. En sevdiğiniz yastığınızı yanınıza alın.

En fazla kaç saat yolculuk önerirsiniz?

Seyahat süresinin kısa süreli, en fazla 5-6 saat olmasına dikkat etmelisiniz. Uzun sürecek bir kara yolculuğunda ise en fazla 2 saatte bir 5-10 dakikalık mola vererek yürüyüş yapmalısınız. Uzun süre hareketsiz oturmak, bacaklarınızda kan dolaşımını azaltıp ödemi artıracak.

Tatil için gidilecek yerlerin özellikleri neler olmalıdır?

Aşırı sıcak ve soğuk yerlere gidilmemeli.

Sağlık kuruluşları tatil yapacağınız yerden çok uzak olmamalı.

Ulaşımı kolay olmalı.

Gebeler için deniz mi havuz mu daha güvenli? Yüzmenin gebelere faydaları neler?

Gebeler için havuz yerine denize girmek daha sağlıklı olacaktır. Ancak girilecek denizin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Denizde yüzmek anne adaylarının sırt ve bel ağrılarına iyi gelebilir. Sakin ve aşırı efor sarf etmeden yüzmek, anne adaylarını rahatlatacak ve streslerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Gebeler yüzerken nelere dikkat etmeli?

Uzun süreler aç ve susuz kalmadan, yarım saatlik periyodlarla yavaş tempoda yapılan yüzme aktivitesi önerilmektedir. Sakin ve aşırı efor sarf etmeden yüzmek fayda sağlayacaktır. Dalış, su kayağı ve aşırı yorgunluk veren su sporlarından kaçınmak, uzun süreler yoğun aktiviteden uzak durmak gerekmektedir.

Güneşlenme konusunda da dikkatli olmakta yarar var. Güneşlenme saat 11: 00 ile 16 arasında tercih edilmemeli.