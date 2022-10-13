İBB Anne Bebek Destek Paketi nedir, kimler başvurabilir? İşte Anne Bebek Destek Paketine dair merak edilenler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anne Bebek yardım paketi kapsamında İstanbul'da yaşayan ve kriterlere uyan çocuklu ailelere dönük bir yardım ulaştırıyor. Bu makalede dönem dönem internette yanıtı aranan İBB Anne Bebek Destek Paketi nedir? İçinde neler var? Kimler başvurabilir? sorularının yanıtlarına bakıyoruz. İşte Anne Bebek Destek Paketine dair merak edilenler...

İBB Anne Destek Paketi nedir?

İBB Anne Bebek yardımı ile ihtiyaç sahibi annelerin bebeklerine olan ihtiyaçlarını karşılanması hedefleniyor. Anne-Bebek Destek Paketinden 0-4 yaş arası çocuğu olan ve sosyal inceleme sonucu muhtaçlığı tespit edilen aileler yararlanıyor. (Anne bebek destek paketi sayfası için bu linke bakabilirsiniz: Bkz)

Bu destek paketi kapsamında yardım etmek isteyen kişiler, 0-4 yaş arası 1 bebeği olan annelere 150 TL; 1’den fazla bebek sahibi olan annelere 250 TL destek olabiliyor. İBB'nin açıklamasında, "Anne-bebek Destek Paketi ile bez, mama ve ıslak mendil ihtiyacı karşılanabilmektedir. Yapacağınız destek, doğrudan bebek sahibi annelerin İstanbulkart'ına yatırılacak ve anne SMS ile bilgilendirilecektir" deniyor.

İBB Anne Bebek Destek Paketine kimler başvurabilir?

İBB tarafından sitesinde paylaşılan bilgilere göre;

Anne-Bebek Destek Paketinden 0-4 yaş arası çocuğu olan ve sosyal inceleme sonucu muhtaçlığı tespit edilen aileler faydalanıyor.

Kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan kişiler Sosyal Destek Sistemine başvurabiliyor. Başvuru ardından yapılan sosyal inceleme sonucunda istenilen evraklar bildirilir.

İBB Anne Bebek Destek Paketine nasıl başvurulur?

Anne Bebek Destek Paket için Alo 153’ü arayarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Destek Programına başvuru yapılabilirsiniz.

İBB Anne Bebek Destek Paketinde neler var?

Bu destek paketi ile yardımseverler 0-4 yaş arası 1 bebeği olan annelere 150 TL; 1’den fazla bebek sahibi olan annelere 250 TL destek olabileceklerdir. Anne-bebek Destek Paketi ile bez, mama ve ıslak mendil ihtiyacı karşılanabilmektedir.