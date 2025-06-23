Ünlü oyuncu Birce Akalay 41. yaşını sevgilisi ve dostlarıyla kutladı

Akalay, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, "Bu Haziran, diğer Haziranlar gibi değil. Bu harika gece için hepinize teşekkür ederim. Tek bir isteğim var adalet hak hukukun üstünlüğü" notunu düştü. Paylaşımında sadece 20 kişiyi etiketleyebildiği için üzüntüsünü dile getirdi.