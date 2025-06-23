Ünlü oyuncu Birce Akalay 41. yaşını sevgilisi ve dostlarıyla kutladı

Ünlü oyuncu Birce Akalay, 41. yaş gününü sevgilisi Hakan Kurtaş, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Neşeli bir atmosferde geçen gecede, Akalay ve misafirleri keyifli bir yemek yiyip doğum günü pastasını hep birlikte kesti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ünlü oyuncu Birce Akalay 41. yaşını sevgilisi ve dostlarıyla kutladı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Birce Akalay, 41. yaş gününü sevgilisi Hakan Kurtaş, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. 

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Ünlü oyuncu Birce Akalay 41. yaşını sevgilisi ve dostlarıyla kutladı - Resim : 2

Neşeli anların yaşandığı gecede, Akalay ve misafirleri birlikte yemek yiyip pasta kesti. 

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Ünlü oyuncu Birce Akalay 41. yaşını sevgilisi ve dostlarıyla kutladı - Resim : 3

Akalay, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, "Bu Haziran, diğer Haziranlar gibi değil. Bu harika gece için hepinize teşekkür ederim. Tek bir isteğim var adalet hak hukukun üstünlüğü" notunu düştü. Paylaşımında sadece 20 kişiyi etiketleyebildiği için üzüntüsünü dile getirdi. 

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Ünlü oyuncu Birce Akalay 41. yaşını sevgilisi ve dostlarıyla kutladı - Resim : 4

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı kutlama, sosyal medyada da geniş yankı buldu.