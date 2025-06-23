Ünlü oyuncu Birce Akalay 41. yaşını sevgilisi ve dostlarıyla kutladı
Ünlü oyuncu Birce Akalay, 41. yaş gününü sevgilisi Hakan Kurtaş, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Neşeli bir atmosferde geçen gecede, Akalay ve misafirleri keyifli bir yemek yiyip doğum günü pastasını hep birlikte kesti.
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Ünlü oyuncu Birce Akalay, 41. yaş gününü sevgilisi Hakan Kurtaş, ailesi ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
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Neşeli anların yaşandığı gecede, Akalay ve misafirleri birlikte yemek yiyip pasta kesti.
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Akalay, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak, "Bu Haziran, diğer Haziranlar gibi değil. Bu harika gece için hepinize teşekkür ederim. Tek bir isteğim var adalet hak hukukun üstünlüğü" notunu düştü. Paylaşımında sadece 20 kişiyi etiketleyebildiği için üzüntüsünü dile getirdi.
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Çok sayıda ünlü ismin katıldığı kutlama, sosyal medyada da geniş yankı buldu.