Melisa Döngel'den 'alkollü araç kullandı, ehliyetine el konuldu' iddialarına yanıt
Oyuncu Melisa Döngel, hakkında çıkan alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada trafik çevirmesine girdiğini ancak ehliyetinin alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
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Magazin dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri olan Melisa Döngel, her zaman olduğu gibi yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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25 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez güzelliğiyle değil, trafikte yaşadığı olayla gündemde.
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İstanbul’da yapılan trafik uygulamasında otomobili durdurulan Melisa Döngel’in, alkollü araç kullandığı tespit edildiği ve bunun sonucunda ehliyetine el konulduğu ileri sürüldü.
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Melisa Döngel, söz konusu iddiayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.