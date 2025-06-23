Melisa Döngel'den 'alkollü araç kullandı, ehliyetine el konuldu' iddialarına yanıt

Oyuncu Melisa Döngel, hakkında çıkan alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada trafik çevirmesine girdiğini ancak ehliyetinin alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Melisa Döngel'den 'alkollü araç kullandı, ehliyetine el konuldu' iddialarına yanıt - Resim : 1

Magazin dünyasının en çok merak edilen isimlerinden biri olan Melisa Döngel, her zaman olduğu gibi yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 

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Melisa Döngel'den 'alkollü araç kullandı, ehliyetine el konuldu' iddialarına yanıt - Resim : 2

 25 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez güzelliğiyle değil, trafikte yaşadığı olayla gündemde. 

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Melisa Döngel'den 'alkollü araç kullandı, ehliyetine el konuldu' iddialarına yanıt - Resim : 3

İstanbul’da yapılan trafik uygulamasında otomobili durdurulan Melisa Döngel’in, alkollü araç kullandığı tespit edildiği ve bunun sonucunda ehliyetine el konulduğu ileri sürüldü.

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Melisa Döngel'den 'alkollü araç kullandı, ehliyetine el konuldu' iddialarına yanıt - Resim : 4

Melisa Döngel, söz konusu iddiayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.